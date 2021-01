2e panne de courant majeure en une semaine à l'Île-du-Prince-Édouard

Plus de 5900 clients de l'est de l'île n'ont plus d'électricité depuis vendredi matin.

Les municipalités touchées sont Montague, Murray River, Murray Harbour, Point Prim, Wood Islands, Victoria Cross, Sturgeon, Eldon, Brudenell, Iona, Belle River et les environs.

Des équipes ont été déplacées sur les lieux, a indiqué Maritime Electric sur Twitter vers 7 h 50.

Une heure plus tard, l'heure prévue du rétablissement du courant n'avait toujours pas été fournie.