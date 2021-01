Trois autres incendies criminels dans Limoilou la nuit dernière

Les incendies, qui sont tous mineurs, sont survenus à quelques minutes d'intervalle, vers 22 h 50, dans le secteur de la 4e avenue, de la 5e rue et de la rue Hedleyville, près de la rivière Saint-Charles.

Trois appels sont rentrés presque simultanément à la centrale 911. Trois incendies concernant des conteneurs essentiellement et des débris près de la route. Heureusement, les incendies ont rapidement été contrôlés , précise Étienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec.

L'oeuvre d'un pyromane?

Ces feux s'ajoutent à une liste qui ne cesse de s'allonger dans le quartier Limoilou. Des résidents du secteur craignent qu'un incendiaire - ou un pyromane - sévisse dans les environs.

Le 1er octobre dernier, deux restaurants de Limoilou, dont Soupe & Cie, ont été la proie des flammes. L'enquête a démontré qu'il s'agit s'un incendie criminel.

Depuis ce temps, plusieurs autres incendies ont été allumés délibérément, souvent dans des conteneurs à déchets, dans des bâtiments désaffectés ou dans des tambours situés à proximité d'immeubles à logements.

Ce fut le cas le 15 octobre dernier lorsqu'un incendie allumé dans un tambour s'est rapidement propagé à un immeuble de la 8e avenue, causant d'importants dommages.

Pas d'arrestation

Personne n'a encore été arrêté en lien avec ces incendies par le Service de police de la Ville de Québec qui mène l'enquête.

Oui, on constate une augmentation des incendies dans Limoilou. On peut confirmer qu'il y a eu plusieurs incendies criminels récemment , observe Étienne Doyon, qui ne peut toutefois confirmer qu'un incendiaire sévit bel et bien dans Limoilou.