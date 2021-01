Mémorial virtuel à l'Université d'Ottawa pour les victimes d'un accident d'avion en Iran

Le 8 janvier 2020, l'armée iranienne a abattu le vol PS752 d'Ukraine International Airlines à l'extérieur de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord. La majorité des passagers étaient à destination du Canada.

Le mémorial sera diffusé à partir de 11 h. Y participeront des membres de la famille, des amis et des mentors universitaires de Mehraban Badiei, étudiant de première année à l'Université d'Ottawa, et des étudiants au doctorat Alma Oladi et Saeed Kashani.

L'université prévoit également décerner trois diplômes posthumes aux victimes lorsque les convocations en personne sont autorisées. Une bourse d’études a été créée en leur mémoire et a été décernée pour la première fois cette année.

Quatre des victimes de l'écrasement d'avion survenu près de Téhéran : Alma Oladi en haut à gauche), Saeed Kashani (en bas à gauche), Mansour Pourjam (en haut à droite) et Fareed Arasteh (en bas à droite). Photo : Photos gracieuseté des proches/Montage : Radio-Canada

Babak Yazdani, vice-président de l'Association des étudiants iraniens, a déclaré que les étudiants étaient des modèles et qu'il serait important de perpétuer leur héritage.

Ce que nous pouvons faire pour garder leurs souvenirs vivants, c'est aider les étudiants qui sont aussi talentueux qu'eux. Avoir plus d'étudiants comme Saeed, Alma et Mehraban ici sur le campus , a-t-il déclaré.

Le mémorial va aussi comprendre un hommage à Fareed Arasteh, un étudiant au doctorat en biologie de l'Université Carleton, qui s'était rendu en Iran l'hiver dernier pour épouser Maral Gorginpour.

Mme Gorginpour a depuis déménagé au Canada. Ce jour-là a été le plus difficile , a déclaré la femme de 28 ans. Il n'était pas seulement mon mari, il était aussi mon meilleur ami.

Fareed Arasteh, victime du vol PS752 avec sa femme Maral Gorginpour. Photo : Gracieuseté : Maral Gorginpour

Mme Gorginpour a déclaré que de perdre Fareed était comme perdre son chemin. Elle a mentionné qu'il rêvait de guérir le cancer, la maladie qui avait tué sa mère.

'Une plaie ouverte'

Fereshteh Maleki, la mère de l'étudiante de l'Université Carleton Deniz Pourazar, est également décédée dans l'accident. L'un de ses derniers souvenirs de sa mère est son propre mariage, célébré quelques jours à peine avant l'accident.

Il n'y a pas de cicatrice. C'est toujours une plaie ouverte pour nous , dit Mme Pourazar.

Elle a déclaré que le manque de réponses sur les raisons pour lesquelles l'avion avait été abattu avait rendu difficile de faire son deuil.

Mme Pourazar a déclaré qu'elle avait repris ses études pour perpétuer l'espoir d’une vie au Canada qu’avait sa mère. Elle a décrit sa mère comme une femme enthousiaste qui a apporté un large éventail de compétences à sa carrière d'architecte.

La pandémie a aussi rendu le deuil plus difficile. Alors que sa tante a pu lui rendre visite peu de temps après l'accident, les restrictions de voyage ont laissé Mme Pourazar isolée.

Mme Pourazar a déclaré que les mémoriaux virtuels lui avaient donné un certain réconfort, et que les victimes ne seront pas oubliées.

Avec les informations de Matthew Kupfer