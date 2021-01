Une propriétaire d'une résidence implore de voir « l’urgence de la situation »

La copropriétaire de l’établissement, Marie-Josée Hince, a lancé un appel à la population pour leur demander de respecter les règles sanitaires et d’ainsi sauver des vies.

Ces gens-la, on les aime, on est proche d’eux. On sait que beaucoup de gens sont vulnérables, mais j’ai aussi des résidents qui ne l’étaient pas et qui là sont dans des situations critiques. J’en ai qui sont décédés , s’attriste-t-elle.

Pour moi, une vie humaine, c’est une vie humaine. Ces gens-là avaient la joie de vivre, le plaisir de vivre et de voir leur famille, leurs petits enfants , ajoute-t-elle.

Je pense qu’il faut à un moment donné oublier notre petit besoin personnel et penser en termes de société, en termes humains et moi c’est sûr qu’il faut que les gens comprennent l’urgence de la situation. Marie-Josée Hince, copropriétaire des Jardins de Pinecroft.

Selon l’établissement, l’éclosion a commencé lorsqu’un proche aidant asymptomatique en visite a transmis le virus à son père le 20 décembre.

Depuis, 43 résidents et 17 employés ont contracté le virus. Trois aînés en sont aussi décédés et le bilan continue d’évoluer.

D’après les informations d’Alexis Tremblay