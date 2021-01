L’Estrie se prépare au couvre-feu

Une présence policière accrue circulera notamment sur le territoire de la ville pour intercepter tous les véhicules après 20 h, et les récalcitrants s’exposeront à des amendes.

On va intercepter des gens. C’est sûr qu’il faut dire à la population à Granby "Les gens seront interceptés dans le prochain mois” , souligne le directeur du Service de police de Granby Bruno Grondin.

Ils n’ont peut-être pas l’habitude d’être autant interceptés. Les policiers vont vous demander vos documents, vont vous demander d’où est-ce que vous venez, on va vous demander de collaborer, et un coup que tout est en règle, les gens vont pouvoir quitter et aller à leur domicile , explique-t-il.

La Ville de Granby invite également la population à dénoncer les réfractaires via un formulaire disponible en ligne sur le site web de la municipalité. Depuis son lancement en mars, plus de 700 dénonciations y ont déjà été effectuées.

De son côté, la Ville de Sherbrooke doit encore préciser, au cours des prochains jours, certains enjeux municipaux liés au confinement et au couvre-feu. En entrevue au micro de Par ici l'info, le maire Steve Lussier a cependant demandé à la population de collaborer et aux récalcitrants potentiels d'observer les règles non pas pour le gouvernement , mais pour le personnel de première ligne .

De meilleures explications nécessaires, selon la députée de Sherbrooke

En entrevue avec Radio-Canada, la députée de Québec solidaire de Sherbrooke Christine Labrie a également demandé aux citoyens de respecter le couvre-feu, mais a mentionné qu’il mériterait sans doute d’être mieux expliqué par les élus.

Quand on annonce une mesure qu’on sait qu’elle va être controversée, on a la responsabilité pour qu’elle soit respectée de bien expliquer ses fondements scientifiques, de bien expliquer les raisons pour lesquelles on doit mettre cette mesure-là en place, et moi je ne pense pas que ça a été fait suffisamment pour que les gens y adhèrent , a-t-elle expliqué.

D’après les informations de Fanny Lachance-Paquette