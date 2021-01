Les patinoires extérieures fermeront à 19 h à Saguenay

Tout indique que les amateurs de hockey extérieur sur glace devront tirer un trait sur la pratique de cette activité jusqu’au 8 février.

Pour l'instant les explications disponibles sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec indiquent que les activités sportives et récréatives devront désormais se limiter à la bulle familiale .

Les activités extérieures en groupe, comme le hockey, ne seront donc pas permises. Lors de son point de presse mercredi, le premier ministre François Legault a affirmé qu'il serait possible d'aller patiner , mais le patinage n'est pas mentionné dans les directives gouvernementales.

Le décret visant à encadrer les nouvelles mesures sanitaires, dont l’implantation d’un couvre-feu, sera adopté samedi.

Président de la commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault n’avait pas de réponses précises à fournir quant à l'utilisation précise des patinoires à partir de samedi. Il a indiqué que le décret viendra dicter les règles.

Michel Thiffault conviera les membres de la commission des sports et du plein air à une rencontre tôt vendredi matin pour discuter de la question.

Le seul élément que le conseiller pouvait avancer avec certitude, lorsque questionné jeudi soir, est que les patinoires fermeront dorénavant à 19 h afin de laisser aux surveillants le temps nécessaire pour procéder à la désinfection des lieux avant le couvre-feu de 20 h.

Cinq patinoires fermées

Alors que les Québécois devront se replier sur un nombre restreint d’activités hivernales et que le patin demeure l’une des rares options disponibles, Saguenay confirme la fermeture de cinq patinoires extérieures cet hiver.

À Jonquière, les patinoires Saint-Laurent et Powell ne sont pas accessibles cette saison, tout comme celles des quartiers Saint-Jean-Baptiste et Élizabeth-Riverain, à Chicoutimi, et la patinoire Montpellier, à La Baie.

En entrevue à Radio-Canada jeudi, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, a attribué cette situation à un manque criant de personnel.

On a engagé des Garda, des gens de l’externe ont été appelés en renfort, mais malgré tout, les patinoires qu’on a dû fermer, c’est vraiment parce qu’on avait un manque de personnel. Ce sont des temporaires qui sont engagés, des étudiants, des retraités. On a fait des appels, on a essayé de trouver, ça n’a pas été possible. Donc à contre-cœur, on a été obligé de fermer des patinoires sur le territoire de Saguenay , a expliqué Josée Néron, qui a dit comprendre que cette situation déplait à certains citoyens, particulièrement en temps de pandémie, alors que les activités extérieures sont limitées.

Michel Tremblay mécontent

Le conseiller municipal de Chicoutimi, Michel Tremblay, a été fâché d’apprendre, par la bouche de ses concitoyens, que la patinoire Élizabeth-Riverain n’a pas été ouverte cette année. Selon lui, ce secteur enclavé a besoin de ce type d’infrastructure pour permettre aux jeunes de bouger sans devoir franchir de grandes distances.

Je n’ai pas été avisé. C’est sûr que je fais des efforts et que je mets de la pression pour la faire rouvrir suite à des plaintes de citoyens qui ont raison. Le monde a juste ça à faire, aller patiner à la patinoire et le monde a juste ça à faire marcher sur les pistes cyclables […]. J’ai espoir qu’ils la rouvrent. Je vais même les aider à trouver du monde , a déclaré le président de l’arrondissement de Chicoutimi, qui n’entend pas laisser ça là .

À Arvida, Carl Dufour est déçu. La patinoire de son quartier est inaccessible et il y voit la perte d’un acquis.

Le conseiller municipal indépendant Carl Dufour est réélu Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Oui, on s’est fait présenter la fermeture de cinq patinoires pour 2020-2021, mais soyez assurés que c’est pour un an. Je vais parler pour Powell, parce que c’est la mienne, mais c’est certain que l’année prochaine, je vais tout mettre en branle pour améliorer le concept. Peut-être qu’il faut simplement améliorer le concept des patinoires. Je vais tout faire pour la rouvrir , affirme le conseiller du district #5.

Avec la collaboration de Gabrielle Morissette