Partager son histoire pour aider les autres, une femme raconte sa relation abusive

Kendra Weenie, une jeune femme ayant survécu à une relation violente organise diverses conférences à travers la Saskatchewan dans le but de raconter son histoire. Pandémie oblige, ses discussions ont dû passer au virtuel.

À l’époque, elle se faisait battre par son ex-conjoint, le père de son enfant. À travers sa présentation nommée Healing through Trauma ( Guérir d’un traumatisme ), Kendra Weenie espère que les spectateurs apprendront qu’ils méritent eux aussi un peu de bonheur.

Il y a tellement de femmes qui, comme moi, ont été prises dans une relation violente, explique-t-elle. Je me suis dit qu’à l’époque, j’aurais vraiment apprécié si une autre personne vivant les mêmes choses que moi avait parlé ouvertement de son expérience. J’aurais aimé qu’une telle personne me dise qu’elle s’en est sorti et qu’elle réussit maintenant à prendre soin d’elle-même .

La jeune femme a pris conscience que d’aider les autres dans la même situation l’aidait à panser ses propres plaies.

Au moment où j’étais prise dans cette relation, je me sentais extrêmement seule, isolée, comme si j'étais la seule à subir de l’abus conjugal , se rappelle-t-elle. Ce n’est que lorsque j’en suis sortie que j'ai réalisé qu’il y en avait d'autres.

Depuis, Mme Weenie a mis en place un organisme sans but lucratif, Crystal's Gift, afin d’aider les mères monoparentales de Saskatoon à trouver de beaux meubles d’occasion.

La femme crie de la Première Nation Sweetgrass a également fondé IndigiFund dans le but de soutenir les jeunes autochtones à travers le sport, la culture et l'éducation.

L’année dernière, elle a publié un livre sur son histoire et a été nommée dans la liste de CBC Saskatchewan’s Future 40.

Le jeune femme tiendra une conférence virtuelle le 9 janvier prochain à 10 h.

Je croyais avoir rencontré l’homme de mes rêves

La triste histoire de Kendra Weenie débute en 2012, lors de son bal de fin d’étude à l’université. Elle y rencontre alors un homme dont elle tombe éperdument en amour.

Je me disais que j'allais passer le reste de ma vie avec lui, avoir des enfants et un jour ou l’autre me marier.

Malheureusement pour elle, ses sentiments l’empêchaient de voir les divers signaux d’alarme comme la dépendance aux drogues de son nouveau partenaire. Je l’excusais à chaque fois , se remémore-t-elle.

Je le laissais revenir dans ma vie parce que je croyais à ses excuses et étais désolée pour lui. Kendra Weenie

Cinq mois après leur rencontre, Kendra Weenie découvre qu’elle est enceinte.

À ce moment-là, il me contrôlait financièrement. Je vivais de l’abus émotionnel. Je me sentais déjà prise au piège.

Tôt ou tard, son conjoint est devenu violent.

Après huit semaines de grossesse, il m’a attaqué physiquement. Je me rappelle avoir minimisé la chose.

La pandémie a amené beaucoup d'anxiété à Kendra Weenie lorsqu'elle a dû retourner vivre avec sa mère. (archives) Photo : CBC/Kathy Fitzpatrick

La goutte qui a fait déborder le vase est arrivée quelques mois plus tard.

Il l’a battue alors qu’il était saoul et drogué et tenait en même temps leur petite fille nouveau-née.

Il a pris notre fillette de huit jours , se rappelle-t-elle. Il a commencé à m’injurier, à me faire la morale. Puis il en est venu aux coups. Par la suite, il m'a menacé de me tuer si je le quittais. À ce moment, je l’ai cru parce que j’avais si peur pour ma vie.

Kendra Weenie parvint finalement à s’enfuir avec son enfant, saine et sauve. L’homme a par la suite dû porter un bracelet électronique de géolocalisation, mais il parvint à s’en débarrasser. Elle se réfugie alors dans une maison de transition de North Battleford.

Ce qui a permis de le retrouver et de le remettre en prison a été ma demande d’aide faite sur les réseaux sociaux, explique la jeune femme.

Bien que tout cela soit maintenant derrière elle, il lui arrive encore de vivre des moments d’anxiété et de stress.

Avec les informations de CBC