Changement de cap de Québec pour les funérailles

C’est une décision qui soulage Isabelle Pronovost, directrice générale de la Coopérative funéraire de la Mauricie. Très, très, très heureuse. Par contre, toutes les familles qu'on a contactées hier avec l'annonce du gouvernement, on va devoir les recontacter pour leur annoncer la bonne nouvelle , dit-elle.

Malgré tout, la période du deuil reste très difficile en temps de pandémie pour les familles qui doivent choisir qui pourra se présenter aux obsèques. Passer à 25 c'est un certain soulagement, mais c'est pas suffisant pour les familles, c'est certain , affirme Isabelle Pronovost.

Fermeture les lieux de culte dès samedi

Les lieux de culte seront fermés jusqu’au 8 février. Au Sanctuaire Notre-du-Cap, les fidèles profitaient jeudi des derniers instants avant la fermeture imminente. Père Wedner Bérard, responsable de la promotion au Sanctuaire, se résigne et assure que lui et les fidèles s’attendaient à une telle décision du gouvernement.

Les églises comme bien d’autres secteurs n’en sont pas à leur premier confinement. Père Bérard espère que cette fermeture ne soit pas allongée. Dans le temps on avait la possibilité d'accueillir 250 personnes, alors on aimerait revenir à ça et même plus , souhaite-t-il.

En attendant, les messes et célébrations seront proposées en ligne.

