Des étudiants en quarantaine forcés de payer pour un hôtel en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, chaque université a dû se doter d’un plan pour s’assurer que les étudiants internationaux qui arrivent ou reviennent au Canada pour la session qui commence respectent la période de 14 jours d’isolement qu’exige le gouvernement provincial.

Une facture salée pour des étudiants

À Halifax, la quarantaine de plusieurs étudiants de l’Université Dalhousie se passent à l’hôtel Westin Nova Scotian. Ce sont les étudiants qui payent.

Noah Kivler, qui vient du Maine, paye un loyer à Halifax mais l'Université Dalhousie insiste pour qu'il paye 800 dollars d'hôtel. Photo : CBC

Noah Kivler, un étudiant originaire du Maine, devra payer 800 $. Isolé au Westin à ses frais, il explique qu’il a déjà un logement où il vit seul à Halifax et s’attendait à pouvoir s’isoler dans l’appartement dont il paye le loyer. Mais Dalhousie n’a rien voulu entendre.

Alevia Doyle, une étudiante de première année originaire du Massachusetts, devra payer 1200 $ pour sa quarantaine à l’hôtel. En contrepartie, les droits de scolarité au Canada lui coûtent moins cher que dans une université américaine, philosophe-t-elle.

Alevia Doyle, une étudiante de Dalhousie originaire du Massachusetts, est en quarantaine à l'hôtel Westin Nova Scotian, à Halifax, en janvier 2021. Photo : CBC

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse demande aux établissements d’enseignement postsecondaire de s’assurer du respect de la quarantaine des étudiants internationaux. L’endroit où ils s’isolent importe peu, tant que les directives sont suivies. Il est donc permis à un étudiant qui revient dans la province de s’isoler dans son propre appartement.

Dans les autres régions, les universités agissent différemment.

À l’Université Sainte-Anne, le campus principal est moins peuplé et situé dans une région rurale. Le recteur Allister Surette explique que l’Université va chercher les étudiants à l’aéroport, les amène à Pointe-de-l’Église et les héberge dans les résidences universitaires, où des protocoles sont en place pour s’assurer du respect de la quarantaine et des directives sanitaires.

L'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse (archives). Photo : CBC / Michael Gorman

Ailleurs, l’Université Acadia laisse les quelque 65 étudiants internationaux en quarantaine choisir l’endroit où ils s’isolent pour deux semaines.

Janet Bryson, directrice adjointe des relations avec les médias pour l'Université Dalhousie, explique que l'institution devait s'assurer du respect de la quarantaine de plus de 300 étudiants internationaux.

Avec ce nombre, l'hôtel était la meilleure option pour nous , affirme-t-elle.

À Halifax, Noah Kivler, qui doit payer son loyer en plus de la facture salée de l’hôtel, n’est pas d’accord et trouve illogique le raisonnement de l’Université. Il dit se sentir très coupable, car sa mère monoparentale a dû l’aider à payer ces frais supplémentaires qui auraient pu être évités.

Dépistage chez les étudiants

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse encourage fortement les étudiants qui reviennent en Nouvelle-Écosse après un séjour hors de la province à prendre rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19 au 6e, 7e ou 8e jour de leur période d’isolement, qu’ils aient des symptômes ou non.

Les étudiants que l'Université Dalhousie oblige à s'isoler, à leurs frais, à l'hôtel Westin Nova Scotian d'Halifax ont le droit à une sortie autorisée dans le stationnement. Photo : CBC

Je souhaite un bon retour aux étudiants et je les remercie de respecter les protocoles de santé publique. Je rappelle également aux étudiants asymptomatiques de subir un test de dépistage de la COVID-19 pendant leur période d'isolement , a déclaré dans un communiqué, mercredi, le premier ministre Stephen McNeil.

Mercredi, la province a confirmé l’existence d’un cas de maladie à coronavirus parmi la communauté universitaire de Dalhousie, à Halifax, et parmi celle de St. Francis Xavier, à Antigonish.