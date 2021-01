Des agriculteurs veulent délaisser les énergies fossiles pour l’électricité

Selon l’Union des producteurs agricoles de l’Estrie, une centaine d’entreprises de l’Estrie n’ont toujours pas accès au courant électrique triphasé qui permet de fournir la puissance nécessaire pour les opérations.

QU’EST-CE QU’UN COURANT ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ? Le courant électrique triphasé est fourni par trois conducteurs plutôt que deux, ce qui permet de fournir la puissance nécessaire au bon fonctionnement d’appareil énergivore.

Les agriculteurs doivent donc se rabattre sur les énergies fossiles, qui sont beaucoup plus polluantes. Dans mon cas, par année, j’utilise 15 000 litres de diesel , explique le vice-président de l’UPA en Estrie, Michel Brien.

Il fait partie des agriculteurs qui souhaitent délaisser les énergies fossiles pour l’électricité, mais n’ont toujours pas accès au courant électrique triphasé. Si on calcule sur plusieurs fermes (l’utilisation de l’électricité), cela a un impact sur l’environnement, plaide-t-il.

Un programme du gouvernement bien accueilli des agriculteurs

Le gouvernement du Québec a justement annoncé récemment un programme pour subventionner l’extension du réseau triphasé.

Avec cet investissement de plus de 15 millions de dollars, c’est notre volonté de stimuler l’économie régionale et le secteur agroalimentaire grâce à l’octroi d’une aide financière aux producteurs agricoles Jonatan Julien, ministre de l'Énergie

Il permettra de couvrir jusqu’à 75 % des dépenses. En plus d’être un levier économique important, l’accessibilité au réseau triphasé permettra le remplacement d’énergies fossiles par une source d’énergie propre, favorisant ainsi l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre , a mentionné par courriel le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien.

Un geste politique attendu depuis longtemps par le président des Producteurs en serre du Québec, André Mousseau. C’est quelque chose qu’on demandait depuis longtemps, que l’électricité devienne la source principale d’énergie dans les serres , souligne-t-il.

Actuellement, au moins 500 producteurs sont utilisateurs de propane et d’huile. André Mousseau, président des Producteurs en serre du Québec.

Le courant triphasé n’est pas disponible dans plusieurs secteurs des régions du Québec et l’électricité était plus dispendieuse que plusieurs autres sources d’énergie. On peut dire qu’il n’y a pas plus de 15 % (des membres) qui utilisent l’électricité triphasée, rapporte M. Mousseau.

Les tarifs préférentiels offerts depuis peu aux producteurs convaincront toutefois plusieurs agriculteurs d’amorcer un virage énergétique, croit M. Mousseau.

Hydro-Québec prête à répondre à la demande

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, assure que la société d’État pourra répondre à la demande qui selon toute vraisemblance, va croitre fortement. On a les ressources, autant au niveau du personnel, que du matériel, que de l’électricité pour répondre à la demande , tranche-t-il.

Le président des Producteurs en serre s’attend toutefois à ce que le prolongement du réseau électrique nécessite du temps.

En attendant, la biomasse forestière?

La chargée de projet Énergie pour Nature Québec, Emmanuelle Rancourt, plaide dans un texte publié le Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie qu’une bonne option pour les agriculteurs est de se tourner vers la biomasse forestière résiduelle.

Il s’agit essentiellement de chauffer les serres avec du bois provenant par exemple de palettes de bois inutilisés. On produit le combustible à partir de résidus d’arbres coupés pour d’autres usages et on ne réalise donc pas de coupes additionnelles destinées au chauffage , explique-t-elle dans son texte.

Une alternative moins polluante que l’utilisation des énergies fossiles et peu onéreuse.

Force est d’admette que l’enjeu de la souveraineté énergétique est inévitable pour permettre au gouvernement d’atteindre ses objectifs, soit doubler le volume de culture en serre d’ici 5 ans.