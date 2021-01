Le nombre de CHSLD avec des décès liés à la COVID-19 grimpe à six dans la région

Il s'agit du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée des Pensées, à Jonquière, et du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Le Normandie, à Alma.

Dans le cas du premier, deux décès ont été répertoriés dans les données publiées jeudi par Québec dans son bilan quotidien de l'État de situation des cas actifs et des décès par CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Il s'agissait des deuxième et troisième décès, alors que le premier avait été rapporté le 29 décembre.

Pour ce qui est du Normandie, à Alma, un décès a été ajouté mercredi et un autre jeudi.

Un total de 73 décès

Selon un bilan fourni par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi, la région comptait 70 décès, en date de mercredi, dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée depuis le début de la pandémie. Ce bilan a grimpé à 73 jeudi.

Ces données ajustées montrent que le bilan total s'est chiffré à 34 au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Jacques-Cartier, à Chicoutimi, à huit au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Isidore-Gauthier, à Saint-Coeur-de-Marie, et à cinq pour Georges-Hébert, à Jonquière. Pour ce qui est du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline, aucun décès n'est venu s'additionner aux 21 du printemps.

Comme l'a expliqué par courriel la porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Joëlle Savard, il se peut qu'il y ait une variation entre les données quotidiennes diffusées précédemment dans les précisions sur les données du jour en raison d'ajustements de données qui pourraient avoir eu lieu par la suite.

Peu de cas actifs

Pour ce qui est du nombre de cas actifs chez les résidents en ce moment, il y en a 32 dans la région, répartis entre six centres d'hébergement. C'est le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Le Normandie qui en compte le plus, avec 11, suivi par le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée des Pensées, avec 10. Il n'y en a plus qu'un seul au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Georges-Hébert, alors que 17 résidents ont été infectés.

Au total, la région compte 230 morts liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.