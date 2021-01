Le couvre-feu aussi sur la Côte-Nord pour protéger les ressources hospitalières

Avec seulement 16 cas actifs sur l’ensemble de la Côte-Nord, plusieurs citoyens se demandent pourquoi le resserrement des mesures sanitaires et le couvre-feu, imposés partout au Québec sauf dans le Grand Nord, sont pertinents pour la région.

Malgré un taux d’occupation qui atteint 50 % de la capacité des lits dédiés aux patients atteints de la COVID-19 dans la région, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord estime que les mesures de confinement vont empêcher une surcharge du système.

Le médecin-conseil en santé publique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , le Dr Richard Fachehoun, a souligné dans une entrevue accordée à l'émission Boréale 138 jeudi, la fragilité du système hospitalier dans la région, qui souffre d’un manque de main-d'œuvre chronique.

Le fait qu’il n’existe que cinq lits à Sept-Îles et cinq autres à Baie-Comeau pour les patients « COVID » pourrait affecter la capacité de traitement des hôpitaux dans l’éventualité d’une hausse soudaine des cas de la maladie qui nécessitent une hospitalisation.

Par ailleurs, la capacité très limitée des autres hôpitaux du Québec à recevoir les personnes de la Côte-Nord qui auraient besoin de soins intensifs est l'un des facteurs les plus inquiétants, selon le Dr Fachehoun.

Avec des ressources humaines déjà limitées, il serait peu probable que Québec rapatrie des employés vers les grands centres surchargés selon lui. (archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

Il y a une faible capacité hospitalière pour les cas de COVID sur la Côte-Nord. On se retrouve avec 10 lits seulement. Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Pour les cas qui ont besoin de soins intensifs, ajoute-t-il, on doit les stabiliser en moins de 24 heures et ensuite les envoyer dans une autre région. Or, si la situation dans les autres régions s’empire, comme c’est le cas, ils ne pourront pas accueillir nos patients qui ont besoin de soins intensifs.

Selon lui, il ne serait pas non plus raisonnable, dans l’état actuel des choses, d’augmenter le nombre de lits dédiés à la COVID, pour ne pas réduire la capacité des hôpitaux à gérer les autres types de soins.

On est frappé par ce qui se passe ailleurs , affirme le Dr Fachehoun.

Un portrait épidémiologique déformé

Le Dr Fachehoun croit aussi qu'il faudra attendre au moins jusqu’à la mi-janvier pour savoir si les résultats encourageants des derniers jours reflètent le portrait réel des contaminations dans la région.

Il ajoute que l’impact des rassemblements du temps des Fêtes sur le nombre de contaminations est encore inconnu.

Le fait que le nombre de tests effectués a baissé de 38 % dans la dernière semaine pourrait aussi expliquer le faible nombre de cas recensés récemment, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La première hypothèse de cette baisse du nombre de dépistages, c’est la période des Fêtes. Jusqu’au 26 décembre, c’était correct. Après, ça a diminué progressivement jusqu’au jour de l’An. Mais là, ça a recommencé à remonter , précise-t-il.

Si vers la mi-janvier la tendance à la baisse se poursuit, il s’agira alors d’une véritable preuve que les Nords-Côtiers ont bien suivi les consignes sanitaires, toujours selon le Dr Fachehoun.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle que toute personne qui a été en contact avec un cas confirmé de COVID doit aller se faire dépister, même si elle ne ressent pas de symptômes.

Si une personne ressent de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, une perte de goût ou de l’odorat, la santé publique suggère fortement d'appeler au 1 877 644-4545 pour subir un test de dépistage.

Le vaccin salvateur

La campagne de vaccination déjà bien entamée devrait aussi contribuer à améliorer le bilan régional, selon le Dr Fachehoun.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a commencé mercredi à vacciner les résidents des deux CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Baie-Comeau, après la réception du vaccin de la compagnie Moderna.