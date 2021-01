Une physiothérapeute de Rimouski dans la bande de Gaza, en pleine pandémie

C’est au son de l’appel à la prière que démarre l’entrevue avec Évelyne Côté-Grenier, rejointe à l’heure où le soleil se couche, en Palestine. Le chant diffusé par la mosquée la plus proche se fera à nouveau entendre plus tard dans la soirée, puis dans la nuit. On s’habitue. Ça nous donne une idée de quelle heure il est! , dit-elle.

Depuis l’automne, la Rimouskoise, en mission dans la ville de Gaza, travaille quotidiennement dans un hôpital géré par Médecins sans frontières (MSF). Elle n’en est pas à ses premières armes avec l’organisme international : il y a un peu moins de deux ans, elle avait également été appelée à travailler en Irak pendant plusieurs mois.

C’est pas une surprise : les besoins en chirurgie orthopédique, en physiothérapie et en réadaptation sont très grands à Gaza, à cause de décennies de violences. Évelyne Côté-Grenier, physiothérapeute

Que ce soit pour des blessures plus vieilles ou plus récentes, liées ou non aux conflits qui sont au cœur du quotidien des Gazaouis depuis longtemps, les besoins se font donc sentir.

L’établissement où travaille la physiothérapeute a surtout pour fonction de prodiguer des soins de deuxième et troisième ligne , et réhabiliter ces vies qui ne souhaitent que reprendre leur cours normalement. L’idée, c’est que la personne récupère sa participation dans la société, qu’elle puisse récupérer ses rôles, comme s’occuper de sa famille, avoir un emploi ou aller à l’école.

Évelyne Côté-Grenier en compagnie de collègues palestiniens, dans l'établissement régi par MSF. Photo : Évelyne Côté-Grenier

L'objectif d’Évelyne Côté-Grenier est surtout d’apporter un soutien technique, comme monter et donner de la formation, monter des protocoles de physiothérapie, faire en sorte que le département de physiothérapie prenne sa place et la prenne bien au sein de l’hôpital .

C’est faire la promotion de la physiothérapie, si on veut , résume-t-elle.

Ce partage d’expériences sert en définitive à ce que les patients reçoivent les bons soins, et qu’ils obtiennent les services auxquels ils ont droit.

La jeune femme se ravit d’ailleurs de travailler avec des physiothérapeutes palestiniens hors pair. Dès que j’ai rencontré l’équipe, j’ai vu à quel point c’était des gens qui étaient compétents, mais aussi engagés, qui ont fait le choix de travailler pour MSFMédecins sans frontières . [...] Ils sont très solidaires de leurs concitoyens, ils veulent faire une différence dans la vie des autres Gazaouis.

Confinement et couvre-feu

La bande de Gaza connaît ces semaines-ci une importante vague de contaminations au coronavirus.

Depuis le début du mois de décembre, un couvre-feu est en vigueur tous les jours à partir de 18 h 30, et la population doit respecter un confinement total entre jeudi soir et dimanche matin, explique la Rimouskoise. On peut pas sortir de la maison. Tout est fermé : écoles, marchés, mosquées…

Elle passe donc ses semaines entre l’hôpital et son appartement qu’elle partage avec quatre collègues, sans même pouvoir faire de courses ou prendre une marche à l’occasion. Mais pas question de se plaindre. Je le vis bien, et je pense qu’on est tous un peu dans la même situation. Pour l’instant, nos libertés sont limitées, où qu’on soit.

La vue de son immeuble Photo : Évelyne Côté-Grenier

Elle explique que les autorités ont la dure tâche de freiner le virus au sein d’une population qui vit dans des espaces très restreints, de surcroît avec des familles souvent populeuses, ce qui fait que l’isolement est impossible.

On peut pas gérer la pandémie de la même façon dans des pays plus riches et plus pauvres. Quand la forte majorité de ta population vit sous le seuil de la pauvreté, vit dans des camps de réfugiés et des habitations surpeuplées, gagne juste ce qui est suffisant pour passer à la journée d’après, c’est pas vraiment envisageable de tout fermer pendant deux semaines. Il faut bien survivre.

Avec plus de 5000 habitants par km2, la bande de Gaza a l’une des plus grandes densités de population au monde.

La physiothérapeute n’est pas autorisée à se prononcer sur les conflits qui perdurent à Gaza, mais elle dit toutefois sentir que la pandémie représente, pour de nombreux citoyens, l’événement de trop .

J’ai l’impression qu’il y a une partie de la population qui a décidé de continuer sa vie comme avant. [...] Le quotidien est déjà difficile. Il y a une belle résilience, il y a vraiment quelque chose de beau, mais en même temps, je peux comprendre que ça fait des décennies que c’est difficile, et il y a encore ça [le virus] qui se rajoute.

On pourrait croire qu’il y a beaucoup de découragement, que les gens arrêtent de vivre, mais non. Ils continuent. Il y a des mariages quasiment tous les jours. La vie continue malgré tout, malgré l’ensemble de ces épreuves-là. Évelyne Côté-Grenier, physiothérapeute

De jeunes chrétiens palestiniens en toges dorées allument des bougies dans une église (archives). Photo : Reuters / Suhaib Salem

Très peu de cas de COVID-19 se sont par ailleurs déclarés dans son milieu de travail, assujetti aux mêmes règles sanitaires qu’au Québec, explique la jeune trentenaire qui a aussi travaillé pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Elle affirme également ne pas sentir les tensions politiques au quotidien. La pandémie y est peut-être pour quelque chose, avance-t-elle. C’est assez calme, en ce moment.

Même lorsqu’il était permis de se promener et de découvrir certains secteurs de la ville, elle dit ne jamais avoir senti que sa sécurité était compromise. MSFMédecins sans frontières est bien connu ici, étant présent depuis de nombreuses années.

Tout ne nous était pas interdit, si on savait bien suivre les règles [dictées par MSFMédecins sans frontières ]. Je me suis jamais sentie en danger. Évelyne Côté-Grenier, physiothérapeute

Évelyne Côté-Grenier prévoit rentrer au pays d’ici la fin du mois de mars. Si elle estime ne pas en être à sa dernière mission avec Médecins sans frontières, elle dit également réfléchir à son futur dans son coin de pays, et à la façon dont elle pourra mettre ses expériences et sa passion pour la physiothérapie à profit, dans sa propre communauté.