Une ancienne Manitobaine qui travaille à Washington troublée par l’assaut du Capitole

Une ancienne Manitobaine qui habite maintenant au Maryland et qui travaille à Washington affirme qu’elle est profondément inquiète à la suite de l’assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump.

Christiane Hillman travaille dans le secteur des organismes à but non lucratif à Washington. Au cours des 13 dernières années, dans le cadre de son emploi, elle s’est rendue au Capitole au moins une fois par an.

Elle n’était pas à Washington, mercredi, lorsque des milliers de manifestants galvanisés par le discours du président Trump ont en quelques minutes refoulé les forces de sécurité du Capitole jusqu'aux portes de la chambre du Sénat, où les élus ont dû être évacués en catastrophe.

En raison de la pandémie, elle travaillait depuis la maison, mais elle a vu les images de l’émeute. Les événements sont horribles , lance-t-elle, en ajoutant qu’elle n’a jamais vu une manifestation dégénérer à ce point.

Ayant vécu au Canada pendant la majeure partie de ma vie, je n’ai jamais été témoin de ce genre d’événement , dit cette Manitobaine qui a grandi à Saint-Boniface et dont le nom de naissance est Couture.

J’ai vu les manifestations de Black Lives Matter, mais ça n’a jamais été aussi grave que ce que j’ai vu hier , poursuit Mme Hillman, en notant qu’il y avait une présence policière beaucoup plus importante lors des manifestations pour la justice raciale.

Beaucoup de monde pense que [des manifestants de Black Lives Matter] n’auraient pas eu l’occasion de s’approcher autant du Capitole, et sûrement pas d’y rentrer , indique-t-elle.

Pour Christiane Hillman, l’émeute témoigne d’une profonde division politique aux États-Unis, pays dont elle est devenue citoyenne la semaine dernière. Elle en est au point où elle se demande si elle a pris la bonne décision, vu que ses enfants vont grandir aux États-Unis.

Elle craint aussi pour sa propre sécurité dans la capitale américaine, lorsqu’elle recommencera à se rendre au travail en personne.

Ça m’inquiète, je travaille près de la Maison-Blanche. [...] J’ai vu que n’importe qui peut entrer dans des bâtiments qui sont censés être sécuritaires, ça m’inquiète beaucoup , affirme-t-elle.