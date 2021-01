Le RTC maintiendra ses services pendant le couvre-feu

Les services de transport en commun sont considérés comme essentiels et tous les parcours, à l’exception des parcours scolaires, seront maintenus malgré l’imposition d’un couvre-feu au Québec à partir de samedi.

Les sorties jugées non essentielles seront dès lors interdites entre 20 h et 5 h le lendemain, mais les autobus du Réseau de transport de la capitale (RTC) seront maintenus en fonction, notamment pour transporter tous les travailleurs essentiels, dont ceux de la santé.

Les horaires du RTC, déjà modifiés en raison de la pandémie, demeurent en vigueur et aucun changement additionnel n’est à prévoir pour les usagers.

Dans un communiqué publié jeudi, le RTC rappelle qu’il est interdit d’utiliser le transport en commun pour se rendre dans un des sites de dépistages de la COVID-19 et que le masque est obligatoire dans les autobus pour tous les passagers de 10 ans et plus. Le paiement en ligne est également recommandé.

Conférence du maire

Vendredi, le maire de Québec, Régis Labeaume, tiendra une conférence de presse à 11 h 30.

Dans l'avis de convocation, il est indiqué que cette conférence permettra de faire le point concernant la pandémie de COVID-19.