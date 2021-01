Couvre-feu, contrôles routiers et sanctions : le SPVG se prépare aux nouvelles mesures

Un décret détaillant la mise en œuvre du couvre-feu sur le terrain est encore attendu.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a donné plus de détails en point de presse jeudi après-midi sur le couvre-feu interdisant la circulation entre 20 h et 5 h, dès samedi jusqu'au 8 février. Une personne qui se déplace à pied ou en voiture après le couvre-feu, pourrait être appelée à s'identifier, répondre aux questions des policiers, et justifier son déplacement.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a indiqué que les policiers devront faire preuve de discernement en faisant appliquer les règles du couvre-feu. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

L'agente-relationniste pour le Service de police de la Ville de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ), Andrée East, indique que le corps policier détient les mêmes informations que la population et qu'il attend le décret du gouvernement pour savoir comment ça se passera sur le terrain.

De ce qu’on en comprend, les policiers vont pouvoir faire des interpellations auprès de gens qui se trouvent à l’extérieur dans la limite de temps du couvre-feu pour vérifier la raison de leur déplacement , a-t-elle expliqué.

Les agents pourront remettre un constat d'infraction ou un rapport d'infraction allant de 1 000 à 6 000 $. Certaines exceptions seront possibles pour les soins de santé, des raisons humanitaires et le travail jugé prioritaire, dont les services essentiels.

Par exemple, une personne pourra se déplacer pour aller chercher un médicament à la pharmacie ou se rendre au chevet d'une personne en fin de vie. Les propriétaires de chiens pourront également circuler après 20 h, mais ils devront rester dans un rayon de 1 km de leur demeure.

L'agente East a affirmé que les policiers iraient au cas par cas et qu'il s'agissait d' une question de jugement en fonction des exceptions fournies .

La réalité d'une région frontalière

L'Outaouais est une région frontalière et les règles ne sont pas les mêmes de l'autre côté de la rivière. La vice-première ministre a toutefois indiqué qu'il n'y aura pas de barrages policiers sur les ponts comme ça été le cas au printemps ni sur les autoroutes.

Elle a toutefois insisté sur le fait que les Ontariens devront quand même respecter le couvre-feu s'ils sont en sol québécois. Les personnes qui habitent en Ontario et qui viennent au Québec sont assujetties aux lois du Québec, et ne pourront pas non plus circuler entre 20 h et 5 h , a-t-elle rappelé en point de presse.

Andrée East, agente-relationniste du Service de police de la Ville de Gatineau. (Archives) Photo : Radio-Canada

La police de Gatineau dit avoir les effectifs en nombre suffisant pour faire les vérifications auprès des citoyens.

On a des agents en nombre suffisant pour répondre à la demande que ce soit en appels ou en surveillance de territoire , a confirmé Mme East.

En entrevue à l'émission Sur le vif, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin s'est dit en faveur de l'application de telles mesures puisque la situation le requiert.

Des mesures fortes comme celles-là sont acceptables dans la mesure où elles sont justifiées , a-t-il fait valoir. La plus grande menace, elle est sanitaire, [ce] n'est pas une menace à nos libertés .

Nos libertés et notre capacité de critiquer restent entières. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le maire a réitéré que Gatineau fait partie d' une société libre et démocratique , mais que la crise sanitaire est une justification satisfaisante pour implanter un couvre-feu afin de limiter la propagation de la COVID-19.

La STO poursuit ses services

Les autobus de la Société de Transport de l'Outaouais ( STOSociété de transport de l'Outaouais ) demeureront en service régulier, même après 20 h pour effectuer notamment le transport des travailleurs des services essentiels.

Une rencontre est prévue vendredi entre le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Justice, la direction des poursuites criminelles et pénales et les différents corps policiers de la province, pour clarifier la mise en application de ce couvre-feu.

Avec les informations de Laurie Trudel