COVID-19 : les hôpitaux ontariens doivent se préparer à des transferts de patients

Dans un mémo envoyé à l'ensemble des hôpitaux de la province jeudi, Santé Ontario leur demande de préparer des transferts de patients hors des régions les plus touchées par le COVID-19 .

Les hôpitaux les moins achalandés doivent ainsi conserver un tiers de leur capacité dans leur unité de soins intensifs à de potentielles arrivées de patients venus d'autres établissements, peu importe la distance qui les sépare.

Cette requête survient alors que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 et celles nécessitant des soins intensifs ont atteint des niveaux jamais vus depuis le début de la pandémie.

Hausse du nombre de patients prévue à court terme

La situation va s'aggraver, selon les projections communiquées par Santé Ontario.

En date de jeudi, 1472 patients atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés en Ontario, dont 363 en soins intensifs. Parmi ces derniers, 242 étaient sous respirateur, selon les données provinciales. Photo : Radio-Canada / Bobby Hristova/CBC News

D'ici le 24 janvier 2021, la province verra plus de 500 patients atteints de maladies graves liées à la COVID-19 dans les unités de soins intensifs et plus de 1700 hospitalisations , peut-on lire dans la note de service que Radio-Canada a pu consulter.

Pour répondre à ces besoins, nous devons continuer à faire plus pour travailler en tant que système hospitalier unique et homogène. Santé Ontario

Ainsi, les établissements doivent uniformiser leurs critères d'admission des patients en soins intensifs, tandis que des mises à jour régulières leur seront fournies au fur et à mesure de la progression de la pandémie.

Des transferts déjà effectués en Ontario

Santé Ontario prévoit par ailleurs de mettre à jour ses projections sur l’évolution des flux hospitaliers de manière hebdomadaire.

Les processus de transferts de patients continueront d'être dirigés par la table de commande en matière de soins intensifs sur la COVID-19 de l'Ontario.

Certains hôpitaux du Sud-Ouest de l’Ontario ont commencé plus tôt cette semaine à transférer des patients atteints de la COVID-19.

Le chef du personnel de l'Hôpital régional de Windsor, qui se déleste actuellement de plusieurs patients, disait lundi à Radio-Canada que les transferts représentent une valve de sécurité , mais qui place les malades dans des positions peu enviables.