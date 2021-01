Les défis lorsque l’on est enseignant et parent pendant le confinement

Les élèves du primaire de l’ Abitibi-Témiscamingue retournent en classe comme prévu. C’est un soulagement pour les enseignants, et ça l'est encore plus lorsque ceux-ci sont également parents.

Jérémie Tremblay-Harvey et sa conjointe Kathy Ferron sont un couple d' enseignants au primaire. M. Tremblay-Harvey enseigne à l’école la Grande Ourse de Rouyn-Noranda. En attendant de retourner à l’école en présentiel, il s’occupe à distance de ceux qu’il appelle affectueusement ses amours .

Est-ce que tout le monde a bien compris, mes amours, comment faire son devoir? Faites-moi un signe de pouce , lance-t-il pour interpeller, mais aussi garder ses élèves éveillés.

Sa conjointe s'occupe des élèves de deuxième et troisième année à l’école Entre-Lacs de Cloutier. Le confinement, l'enseignement à distance, puis le retour à l’école en présentiel sont autant de changements qui leur ont demandé, à coup sûr, deux fois plus d’adaptation, comme l’explique M. Harvey.

On réagit bien. On [les enseignants] s'adapte, ça fait longtemps que nos conditions de travail ne sont pas nécessairement toujours à notre avantage [...] Les professeurs et les enseignants ont une capacité d’adaptation très développée.

Enseigner tout en étant parent

Ce qui ajoute une difficulté supplémentaire à ce couple d’enseignants, c’est qu’ils sont également parents, notamment, de deux enfants de 2 et 4 ans. Une tâche qui peut être lourde lorsqu’il faut, par exemple, gérer une classe en télétravail.

Kathy Ferron et Jérémie Tremblay-Harvey, tous deux enseignants au primaire. Photo : Gracieuseté

Il faut qu’on puisse s’organiser d’avance. Tous nos cours. Que tout soit bien installé parce que quand les enfants sont là, c’est déjà une gestion de pouvoir les occuper eux, et de s’occuper de nos élèves , explique Kathy Ferron. En étant deux profs, c’est sûr qu’on peut s’entraider aussi. On a cet avantage-là [...] C’est de ne pas hésiter non plus à faire appel à nos collègues. Je pense qu'on est une belle communauté , ajoute-t-elle.

C’est tout un casse-tête en fait, c’est une question d’organisation. Kathy Ferron, enseignante au primaire et mère de deux enfants

Mme Ferron et son conjoint ont dû se répartir leur espace. Même s' ils ont acheté un bureau de travail, l’enseignante doit se réfugier dans une des chambres tandis que M. Harvey s’installe sur le comptoir de la cuisine. Il y a parfois des bruits de construction en fond sonore, et il doit s’exprimer de façon assez audible pour être entendu par ses élèves. Malgré toutes les tactiques qu’ils ont développées, il devient des fois difficile d’avoir le contrôle sur tout.

C’est sûr qu’il y a toujours de petits imprévus comme quand nos enfants débarquent durant nos réunions pour nous dire qu' ils ont besoin de telle ou telle chose. Donc c’est aussi de la compréhension de la part de nos élèves et de leurs familles qui nous laissent pouvoir aussi nous occuper de notre famille en même temps , révèle Kathy Ferron.

Soulagés, mais...

Même s’il est d’accord avec la décision du gouvernement, Jérémie Tremblay-Harvey pense que les choses sont loin d’être aussi simples On oublie l’affectif. Et là on va rentrer avec des mesures sanitaires encore plus sévères. Donc j’ai hâte de voir la réponse des élèves face à ça , dit-il. Les bulles-classes, c'est déjà difficile pour certains élèves , ajoute-t-il.