Parents et médecins saluent le retour en classe des enfants lundi

L'annonce du retour en classe des élèves du primaire dès lundi, non sans mesures additionnelles comme le port du masque obligatoire lors de déplacements, est saluée par des parents et des professionnels de la santé.

Craignant l’impact du confinement, les pédiatres demandaient à Québec de renvoyer les enfants à l’école le plus rapidement possible.

La routine scolaire est importante, le cadre est important pour savoir où mener un enfant dans une vie , observe le pédiatre Jean-Benoît Bouchard. Le spécialiste est persuadé que les écoliers s’adapteront au port du masque dans les corridors des établissements et pointe que même à cinq ou six ans, ils sont bien capables de mettre leur couvre-visage et de comprendre pourquoi ils doivent le faire.

Des parents rassurés

Pour Josiann Perron, le défi de l’école à la maison était grand. Sa fille Émilie Maltais, une élève de maternelle, doit s’installer devant un ordinateur pour écouter son professeur chaque jour.

La période ordinateur avec le professeur et les amis, ça ne fonctionne pas super bien. C'est vraiment mieux encadré avec le professeur dans la classe , a pu constater la mère de famille.

Elle n’était pas la seule à espérer un retour de la progéniture sur les bancs d’école. Cindy Sauvageau, mère de quatre enfants, s’en réjouit.

On n'a pas le choix d'écouter, d'être à côté d'eux pour supporter, parce qu'ils touchent toujours lever la main sur le Teams, désactiver le micro, la caméra et tout. C'est sûr, on n'a pas le choix d'être à côté d'eux , a-t-elle conclu.

Son fils Arnaud Gagnon, sept ans, préfère apprendre de manière traditionnelle, parce qu’il y a beaucoup de jeux et du temps libre .

Des rappels nécessaires

Après une pause de plusieurs jours, certains élèves auront sans doute oublié quelques règles sanitaires obligatoires. La présidente du Syndicat de l'enseignement De La Jonquière, Nicole Émond, s’attend donc à ce que les profs doivent procéder à quelques rappels.

On s'attend à des oublis, on s'attend à redoubler d'efforts pour rappeler les consignes à mettre en place, mais on sera là et pour l'important, c'est que les élèves retournent en classe , commente la présidente.

Les élèves du secondaire seront de retour en classe le 18 janvier. Ils devront porter un masque de procédure en tout temps. Ils en auront deux par jour, fournis par le gouvernement, qui en aura aussi pour les enseignants.

D'après un reportage de Claude Bouchard