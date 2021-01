Un bruit mystérieux dans un quartier de Guelph

Depuis le début de l’année, certains résidents du quartier St. Patrick’s Ward à Guelph rapportent entendre un bruit aigu et intermittent. Selon les résidents, le bruit apparaît autant le jour que la nuit, et change parfois d’endroit.

Hillary Gentle Hart a entendu le bruit pour la première fois le 1er janvier. C’était un bruit très aigu, qui a continué pendant 48 h de manière intermittente, dit-elle par courriel.

Mme Gentle Hart a quelques idées d’où pourrait provenir le bruit, comme le chantier de construction de condos dans le quartier, par exemple. Elle est pourtant loin d’être certaine de la cause.

Ce quartier a plusieurs possibilités de bruits ambiants, dit-elle. C’est possible que l’hiver ait fait en sorte que nous pouvons mieux entendre ce bruit, comparé à l’été, qui a plus de bruits de construction et de trafic.

Après en avoir parlé à ses voisins, elle a décidé de s’informer sur le groupe Facebook du quartier pour savoir si d’autres l’avaient entendu.

C’est un bruit distinct. Ce n’est pas constant. Des fois c'est dans cette rue, puis dans une autre. Des fois la nuit, des fois le matin. C’est très étrange. Scott Hertz, résident de St. Patrick’s Ward

Scott Hertz est une des personnes qui a répondu à la question de Mme Gentle Hart sur les réseaux sociaux. Depuis une semaine, il est très motivé à l'idée de trouver la provenance du bruit mystérieux, pour aider et pour satisfaire sa curiosité.

Je veux trouver c’est quoi pour empêcher que ça continue à se produire, lance-t-il. Dimanche était la dernière fois que M. Hertz et d’autres résidents ont entendu le bruit aigu.

Pour lui, c’est normal qu’il y ait plusieurs bruits dans un quartier comme St. Patrick’s Ward, puisqu’il est plus vieux et plus industriel. Mais, selon lui, ce son aigu est distinct et particulier.

Pas de plaintes officielles à la Ville

La Ville de Guelph confirme par courriel qu’elle n’a pas encore reçu de plaintes officielles des résidents à propos de l'étrange phénomène. Elle n’a donc pas encore commencé d’enquête.

La conseillère municipale Dominique O’Rourke, qui n’est pas la représentante de St. Patrick’s Ward, affirme que c’est un enjeu qui est certainement nouveau et mystérieux.

Les gens pourraient aussi enregistrer le son pour qu’on ait un peu plus de données avant de lancer une enquête. Dominique O’Rourke, conseillère municipale pour le quartier 6 à Guelph

La Ville demande aux résidents qui entendent le bruit de communiquer avec bylaw@guelph.ca ou de téléphoner afin de capter le son, pour que quelqu’un puisse commencer une investigation pendant qu’on l’entend, partage-t-elle.

De son côté, la compagnie d’électricité de Guelph, Alectra Utilities, n’était pas au courant du bruit dans le quartier de Guelph.