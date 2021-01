Le Nord-du-Québec n’est pas épargné par les nouvelles mesures

Dans le Nord-du-Québec, on n’a pas de cas ou très peu , rappelle le maire de Lebel-sur-Quévillon Alain Poirier.

Il mentionne que dans sa région, les citoyens font déjà d’énormes efforts pour limiter la propagation du virus. Même s’il n’a pas été consulté par Québec sur l’élargissement des mesures à sa municipalité, il croit nécessaire d’en faire plus dans ces moments difficiles.

Je crois que les gens vont comprendre pour le Nord-du-Québec comme quoi il faut vraiment faire en sorte de fournir un effort supplémentaire et je crois que tous les citoyens du Québec qui doivent le faire , dit-il.

On se souscrit à ce que la santé publique fait et on est prêt à participer à ça comme tous les citoyens du Québec. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon

Certaines inquiétudes pour l'économie de la région

Alain Poirier craint toutefois pour l’avenir des commerces non essentiels qui resteront fermés durant cette période.

Là-dessus, on a des inquiétudes. Est-ce que ces gens-là seront capables de passer au travers? Ce n’est pas évident… Pour la grande industrie, elle maintient ses activités, mais c’est vraiment le petit commerce qui nous inquiète , rappelle le maire.

Cependant, certains ont déjà entamé le virage numérique, essentiel pour faire face aux imprévus, comme la boutique de vêtements Caméléon de Chibougamau.

Pour sauver des vies, on est pas mal prêt à faire ce qu’il faut. Moi, je me suis vraiment adaptée avec Facebook. Je fais la livraison à domicile, j’envoie même des colis à Lévis, à Alma. On fait beaucoup de livraison par la poste ici à Chibougamau Chapais , explique la propriétaire Guylaine Bussière.

Je ne suis pas restreinte, le chiffre d’affaires est quand même là, on fait de belles livraisons, puis on a moins de coûts, on n’a pas de personnel. Le gouvernement nous a aidés aussi financièrement avec les locaux commerciaux. Il faut un mois pour sauver des vies, on est capables de s’adapter et de faire autrement , ajoute la responsable.

Les secteurs miniers et forestiers sont au coeur de l'économie à Matagami. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Le maire de Matagami René Dubé se réjouit de son côté de voir des secteurs névralgiques épargnés, comme les mines et l’industrie forestière.

Collectivement on a un effort à faire [...] On va adhérer aux demandes de notre gouvernement. L’important dans le dossier c’est que nos entreprises minières et forestières qui ont été des leaders ont fait en sorte d’avoir des vérifications et des suivis pour faire en sorte que les gens ne soient pas propagateur du virus, là-dessus c'est rassurant de pouvoir continuer , dit-il.

Dans un communiqué, la Chambre de commerce Chibougamau-Chapais dit que le gouvernement doit s’assurer que les aides aux entreprises soient le plus efficace possible.