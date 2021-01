Couvre-feu : un moratoire exigé pour les itinérants à Gatineau

À partir de samedi, un couvre-feu sera imposé pour tout le Québec, de 20h à 5h. Les personnes qui se trouvent à l’extérieur sans raison valable s’exposent à des contraventions allant de 1 000 $ à 6 000 $.

Plusieurs organismes de la région craignent pour la communauté itinérante de Gatineau.

Alexandre Deschênes, organisateur communautaire au sein du Collectif régional de lutte à l’itinérance de Gatineau (CRIO). Photo : Radio-Canada

Quand on parle de constat d’infraction, ça amène souvent de la judiciarisation. Pour les personnes en situation d’itinérance, ce sont des montants excessivement élevés qu’ils ne sont pas en mesure de payer. Avec le pourcentage d’intérêt effarant des municipalités [ pour les amendes impayées], c’est d’ajouter des boulets aux chaînes des personnes en situation d’itinérance , croit Alexandre Deschênes, organisateur communautaire du Collectif régional de lutte à l’itinérance de l'Outaouais ( CRIOCollectif régional de lutte à l’itinérance de l'Outaouais ).

Ce dernier estime à 250 le nombre de personnes sans-abri à Gatineau. C’est sans compter la communauté itinérante dite silencieuse, c’est-à-dire ceux qui surfent d’un endroit à un autre et sans stabilité pour un certain temps.

La situation, elle est réelle et elle est problématique. Ce n’est pas juste une tempête dans un verre d’eau. Ça déborde de partout , estime M. Deschênes.

Du côté de la Soupière de l’amitié de Gatineau, qui gère la nouvelle halte-chaleur aménagée dans le Pavillon Sanscartier, c’est aussi l’inquiétude. Le refuge, en activité depuis cette semaine, est ouvert de 23 h à 7 h. Ce qui laisse une période de trois heures où la clientèle se retrouve sans option dans le secteur.

Mathieu Déziel est directeur général de la Soupière de l’amitié de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Il va falloir organiser les choses en conséquence [...]. Il y a certainement de l’inquiétude dans le milieu communautaire, mais aussi chez tout le monde qui se soucie de ce qui va arriver aux personnes en situation d’itinérance qui se retrouveront à la rue après 20 h , lance Mathieu Déziel, directeur général de la Soupière de l’amitié de Gatineau, qui lui aussi souhaite un sursis de la part des policiers.

Les personnes qui sont en situation d’itinérance ou qui se retrouvent à la rue après la tombée du couvre-feu, ce n’est certainement pas par désobéissance pure. Mathieu Déziel, directeur général de la Soupière de l’amitié de Gatineau

Un moratoire pour les secteurs chauds

Le CRIOCollectif régional de lutte à l’itinérance de l'Outaouais , de concert avec plusieurs autres organismes de la région, réclame la clémence des policiers envers les sans-abri dans certains secteurs précis de la ville.

On essaie d’avoir des quadrilatères où il y aurait un moratoire sur l’application des mesures, soit dans le secteur de Gatineau près de la halte-chaleur ainsi que dans le centre-ville [secteur Hull] , souhaite M. Deschênes.

On vise les quartiers où des services essentiels sont offerts à une population vulnérable, comme le site de prévention des surdoses.

La personne qui habite dans le secteur Pointe-Gatineau, par exemple, qui va vouloir se rendre au site de prévention des surdoses qui est situé dans la cour de l’aréna Robert-Guertin [secteur Hull], comment elle va faire, après 20 h pour aller consommer de façon sécuritaire et retourner chez elle par la suite , se questionne Annie Castonguay, directrice adjointe du Bureau régional d'action sida ( BRASBureau régional d'action sida ) et coordinatrice à la halte-chaleur de la Soupière de l’amitié.

Rencontre prévue avec le SPVG

Une rencontre est prévue vendredi avec plusieurs acteurs communautaires de la région et le Service de police de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ) afin de mettre en place un plan d’action pour la population itinérante, en période de couvre-feu.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau , jeudi, a assuré qu'il fera preuve de tolérance. On comprend les inquiétudes des gens vis-à-vis cette situation-là. Notre travail sera de travailler en partenariat avec les organismes mandatés pour trouver des refuges à ces gens-là , a expliqué la porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau Andrée East en entrevue.

Évidemment, on va les accompagner [...] et il va y avoir de la tolérance parce qu'on parle d'une situation qui est particulière. Andrée East, agente-relationniste du SPVG

Même son de cloche du côté de Québec. En point de presse mercredi, la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault a laissé entendre que les policiers allaient adopter une approche humaine envers les personnes sans-abri.

On veut accompagner, on veut aider la clientèle itinérante et pas les inonder de contraventions. Donc la tolérance, effectivement, sera de mise , a-t-elle indiqué.

Les haltes-chaleur ne règlent pas tout, disent les organismes

Cet hiver deux haltes-chaleur d’urgence ont été aménagées sur le territoire de Gatineau : une première en décembre à l’aréna Robert-Guertin, dans le secteur Hull et une seconde, toute récente, dans le Vieux-Gatineau.

Bien qu’ils enlèvent une pression sur le réseau, ces gîtes de dépannage ont leur limite, surtout dans un contexte de confinement et de couvre-feu, souligne Annie Castonguay.

Annie Castonguay, directrice adjointe du Bureau régional d'action sida (BRAS) et coordinatrice à la halte-chaleur de la soupière de l’amitié. Photo : Radio-Canada

Faire un confinement sur une chaise pendant huit heures ou couché sur un plancher, car dans une halte-chaleur il n’y a pas de lit, c’est compliqué , dit-elle.

Les gîtes d’Ottawa surveillent la situation

Certains refuges pour itinérants d’Ottawa surveillent de près la situation de l’autre côté de la rivière des Outaouais, mais ne craignent généralement pas d’exode de masse de la clientèle québécoise.

Une chambre du refuge des Bergers de l'espoir, à Ottawa.(archives) Photo : Radio-Canada / Danny Braun

Les Bergers de l’espoir d’Ottawa sont déjà fréquentés par de nombreux Gatinois.

En général, il y a beaucoup de gens de Gatineau qui restent aux Bergers de l’espoir, même avant la COVID-19, car il y a très peu de place dans les refuges du côté de Gatineau. Il y a très peu de ressources comparativement à Ottawa. Je n’anticipe pas vraiment que cela va changer avec le couvre-feu, mais on va voir , indique Caroline Cox, porte-parole de l’organisme.

Or, la marge de manœuvre est mince pour le refuge, dit-elle.

Même avant la COVID-19, nous étions pleins ou presque pleins chaque soir. Nous avons placé des gens sur des matelas par terre dans l’édifice , note Mme Cox.

L’Armée du Salut d’Ottawa se tient prête aussi.

L'Armée du Salut à Ottawa surveille attentivement le couvre-feu à l'échelle de la province au Québec et travaille en étroite collaboration avec les organismes partenaires et la ville d'Ottawa , a déclaré l’organisme dans une réponse écrite.

La Mission d’Ottawa, quant à elle, ne prévoit aucune répercussion de son côté.

Nous en avons discuté ici, et nous ne prévoyons pas d'augmentation , fait-on savoir.

Avec les informations de Thomas Laberge, Stéphane Leclerc, Laurie Trudel et Samuel Blais Gauthier