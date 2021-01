La récupération des achats permise à l'extérieur des commerces

Les consommateurs ne pourront toutefois pas entrer directement dans le commerce, ce qui oblige les commerçants à mettre en place une stratégie pour permettre la récupération sans contact.

Yannick Godbout, propriétaire des magasins EconoSports et Hockey Expert de Sherbrooke, accueille tout de même cette nouvelle avec un soupir de soulagement. Il estime qu'il s'agit d'une solution plus facile et rapide que la livraison.

Nous, on va prendre les informations du véhicule de notre client, et celui-ci devra nous appeler quand il va arriver dans le stationnement, explique-t-il. Nous allons mettre le colis à l'extérieur sur une table, puis entrer à l'intérieur. À ce moment, le client pourra aller chercher la marchandise à l'extérieur.

Cela sera fait selon le système premier arrivé, premier servi. On n'a pas une dizaine de clients en même temps, et ça se passe quand même bien. Mais on va s'ajuster au fur et à mesure et fonctionner par heure, par horaire. Yannick Godbout, propriétaire des commerces EconoSports et Hockey Expert

Yannick Godbout propriétaire du magasin Econosports de Sherbrooke Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Même si ses commerces vont continuer de rouler avec un personnel réduit, la possibilité d'offrir le ramassage sur place lui permet tout de même de rappeler certaines personnes, qui avaient été mises à pied temporairement il y a deux semaines.

Il va y avoir des employés attitrés à la réparation, l'aiguisage. Et il y aura des personnes attitrées à la prise de commande par téléphone, Messenger, texto, courriel. Nous sommes imaginatifs sur la manière de passer des commandes, et ça fonctionne très bien. Yannick Godbout

Malgré toutes ces mesures, Yannick Godbout est conscient que les pertes financières resteront importantes. Les semaines hivernales sont habituellement lucratives pour ses commerces, avec les achats et la réparation d'équipement sportif ou de vêtements d'hiver.