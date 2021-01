Intensification du dépistage à Drummondville

Les heures d’ouverture de la clinique désignée de dépistage à Drummondville ont été étendues et le nombre de cases horaires augmenté. Ainsi, la capacité de dépistages en semaine passe de 500 à 800 tests et de 250 à 500 tests pendant la fin de semaine. Il est possible d’obtenir un rendez-vous dans la journée même.