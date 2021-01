Importante éclosion de COVID-19 au Château Sainte-Marie en Beauce

L’éclosion a été rapportée pour la première fois mardi, avec neuf cas chez les résidents. Le dépistage massif effectué le même jour a rapidement fait monter le total à plus de 80 personnes infectées dans cette résidence qui héberge 335 personnes surtout autonomes et semi-autonomes.

La situation pourrait évoluer, mais pour l’instant, la majorité des résidents atteints sont asymptomatiques et chez ceux qui ont des symptômes, la résidence ne rapporte aucun cas de complications.

Les résidents sont à peu près tous asymptomatiques. Ils sont tous dans leur appartement. La salle à manger est fermée et on apporte directement les repas aux appartements, mais de façon générale, les gens se portent très bien , assure la directrice des communications du groupe Cogir, Brigitte Pouliot.

On est quand même assez optimistes par rapport à la situation et on a ça bien en contrôle.

Brigitte Pouliot, directrice des communications du groupe Cogir