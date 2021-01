La pêche au poisson de fond retardée de deux semaines sur tout le Saguenay

Initialement prévue pour le 9 janvier, le ministère fédéral a annoncé jeudi matin sur son site Internet que la pêche au poisson de fond était maintenant possible du 23 janvier au 7 mars. Comme la date de fin n'a pas changé, la saison de pêche est donc amputée de deux semaines.

On a vu ce matin qu'il y avait un changement pour les dates d'ouverture de la pêche au poisson de fond qui a été publié par Pêches et Océans Canada. Il n'y a pas eu d'information précise qui a été divulguée pour l'instant, mais on a pu comprendre après des discussions que j'ai eues avec Pêches et Océans Canada que c'est vraiment pour des raisons de sécurité étant donné que la glace est très instable , a expliqué le directeur général de Contact nature, Marc-André Galbrand.

Cet organisme gère la pêche blanche à La Baie, mais c'est tout le Saguenay, jusqu'à Tadoussac, qui est touché par le retard. Il faut savoir que c'est une fermeture pour l'ensemble du Saguenay. Il y a très peu d'endroits qui ont de la glace sur le Saguenay. Et on n'annonce pas beaucoup de froid pour les prochains jours. Plusieurs personnes avaient hâte d'aller pêcher en fin de semaine, comme il n'y a pas beaucoup d'activités qu'on peut faire en ce moment, en plus qu'on a eu les nouvelles pour le confinement et le couvre-feu , a poursuivi M. Galbrand.

Un communiqué de Pêches et Océans Canada devrait être publié jeudi après-midi ou vendredi.

La patience est donc de mise pour les pêcheurs. D'ailleurs on peut voir plein de gens qui vont pêcher l'éperlan depuis deux semaines. Malheureusement, il va falloir attendre encore un peu plus. La déception est visiblement là pour les pêcheurs , a-t-il enchaîné.

De plus, une publication sur le site Internet de Contact nature révèle que les mesures de glace n'ont pas commencé sur les sites des différents villages sur la baie des Ha! Ha!. La glace n’est pas encore assez épaisse sur l’ensemble des villages pour qu’il soit sécuritaire de s’y rendre selon les normes de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail . Nous espérons que les mesures pourront débuter la semaine prochaine , peut-on y lire.

L'organisme a aussi annoncé l'annulation d'activités connexes à la pêche. Nous pouvons déjà vous confirmer que les anneaux de glace et aires d’animation ne seront pas aménagés cette saison et que la quantité de billets de stationnement journaliers sera réduite de moitié sur les deux villages. Il n'y aura aucun événement sur les glaces en 2021 , est-il aussi écrit. Il est aussi précisé que des mesures sur le respect du couvre-feu de 20 h sont analysées.

Avertissement de Saguenay

Par ailleurs, la Ville de Saguenay a publié un communiqué pour rappeler aux pêcheurs qui s'aventurent sur les glaces en ce moment qu'ils le font à leurs risques et périls. Il est rappelé que seuls les abris temporaires sont permis actuellement. Saguenay publie également une carte  (Nouvelle fenêtre) détaillant les endroits où il est possible de pêcher, ainsi que les zones jugées à risque.

Avec Catherine Gignac