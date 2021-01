L'Abitibi-Témiscamingue passe au palier d'alerte rouge

Avec l'augmentation significative du nombre de cas de COVID-19, la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue souligne que la région est maintenant au palier d'alerte maximal et que de nouvelles consignes doivent être respectées. Le nombre de cas actifs n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment dans la région.

La santé publique qualifie la situation de critique .

Je demande vraiment à la population de respecter les différentes mesures , implore la directrice générale du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy. Elle a tenu à préciser les nouvelles consignes qui devront être appliquées du 9 janvier au 8 février.

Ce sont des mesures quand même importantes, qui demandent un effort collectif considérable, reconnaît Caroline Roy. Ces mesures sont cohérentes et nécessaires même dans notre réalité régionale.

Ainsi, tout type de rassemblement est interdit, qu'il ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur.

On est toujours qu’avec les gens qui habitent à la même adresse que nous , insiste Caroline Roy.

Une personne seule peut recevoir la visite d'une seule autre personne, et toujours la même.

Toutes les activités de loisirs intérieurs sont interdites, sauf pour les cours d'éducation physique et pour certains athlètes. Les activités à l'extérieur sont permises lorsqu'elles sont avec les gens vivant à une même adresse. Les établissements de restauration doivent aussi fermer leurs portes durant un mois.

Plus fort que la première vague

La médecin-conseil à la santé publique Dre Omobola Sobanjo précise que lors des dernières 24 heures, on recense 27 nouveaux cas de COVID-19 dans la région. Le site du ministère de la santé indique 21 parce que des lenteurs ont eu lieu dans le système de saisie de données hier.

L'Abitibi-Témiscamingue compte maintenant 117 cas actifs.

C'est la première fois depuis le début de la pandémie que nous avons autant de cas actifs , souligne Dre Sobanjo, qui considère que la situation est inquiétante.

Entre le 17 décembre et aujourd'hui, on compte 153 nouveaux cas de COVID-19 dans la région. Cela signifie que 55 % des cas depuis la deuxième vague sont survenus dans les trois dernières semaines. Présentement, plus de 400 personnes se trouvent en isolement préventif.

Au cours de la dernière semaine, 2 104 tests de dépistage ont été effectués. Le taux de positivité aux tests a d'ailleurs plus de quadruplé. Avant les Fêtes, il se situait à 1 %, et maintenant il s'élève à 4,9 %.

La vaccination va bon train

Dre Lise Landry a indiqué que d'ici la fin de la journée, 1275 doses auront été administrées en Abitibi-Témiscamingue depuis le mois de décembre.

Plus de détails suivront.