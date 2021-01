Panne majeure du réseau de Telus sur la Côte-Nord

Selon le site de l'entreprise, la panne touche les territoires de Sept-Îles et de Port-Cartier, ainsi que les installations d’Hydro-Québec de la rivière Romaine.

La panne semble cependant plus étendue. Joints par Radio-Canada, les responsables de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, en Minganie, ont aussi indiqué être touchés par une panne du réseau de Telus.

Tous les secteurs à l’est de Baie-Trinité sont affectés , indique de son côté la Sûreté du Québec (SQ).

La panne touche les appels, les données et les messages texte sur téléphone cellulaire, le service de télévision Optik et l'Internet des abonnés.

La cause de l'interruption est liée à une coupure de fibre optique entre Sept-Îles et Port-Cartier, causée par un incident de la route , indique par courriel Jacinthe Beaulieu, une porte-parole de Telus.

Des techniciens de TELUS ont été dépêchés et ne ménagent aucun effort pour rétablir les services de communications sur la Côte-Nord le plus rapidement possible , assure-t-elle également.

Telus n'indique pour l’instant pas quand le problème sera réglé.

Pour communiquer avec la Sûreté du Québec, il est recommandé de composer le 911. Les appels au service des gestions des appels de la SQ à l'aide des numéros habituels, 310-4141 et *4141, ne fonctionnent pas.

Chez Hydro-Québec, on confirme que la panne Telus touche présentement les installations de la Romaine.