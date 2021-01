Alors que les élus madelinots exigent un retour au palier orange, Dr Yv Bonnier-Viger estime que le gouvernement se devait d'imposer des mesures sévères et généralisées pour s'assurer que le système de santé québécois n’atteigne pas un point de rupture.

Les mesures annoncées répondent à un besoin de contrôler la situation, de ramener la situation à niveau qui nous permet de préserver le système de santé à la grandeur du Québec , affirme Yv Bonnier-Viger.

Ce dernier a tout de même admis que le couvre-feu constitue une restriction des libertés civiles fondamentales du droit de déplacement , mais que la mesure permet d’envoyer un signal clair que la situation est grave et sérieuse .

Le directeur de santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger (archives). Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype

Lors d'un point de presse tenu jeudi, les autorités de la santé de la Gaspésie et des Îles ont confirmé que les hôpitaux régionaux n'étaient pas surchargés et que le délestage de services n'est pas envisagé pour l’instant.

Le problème ne se pose pas actuellement dans nos hôpitaux, il y a même un achalandage qui est moindre qu’à l’habitude dans les urgences , affirme la présidente-directrice générale Chantal Duguay.

Toutefois, le Dr Yv Bonnier-Viger rappelle que les Gaspésiens et les Madelinots doivent pouvoir compter sur les hôpitaux des grands centres pour obtenir des soins de santé spécialisés, des propos martelés également par les PDGprésidente-directrice générale des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles et de la Gaspésie.

Quand on a besoin de soins plus spécialisés, c’est vers les grands hôpitaux des autres régions qu’on dirige nos patients , explique Dr Bonnier-Viger. S’ils sont submergés, ils ne pourront pas répondre à nos besoins.

C’est pour aider le réseau de la santé qu’on a des mesures costaudes à l’heure actuelle, pour qu’on puisse continuer de diriger nos patients à des centres tertiaires et qu’ils aient accès à des soins en temps requis , ajoute Chantal Duguay.

C’est une question de solidarité si on accepte tous de se confiner jusqu’en février. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique

Pour l'instant, même si la situation est critique dans certains hôpitaux de la province, les transferts de patients et l'accès aux soins dans les grands centres sont maintenus pour les Gaspésiens et les Madelinots.

La présidente-directrice générale du CISSS CISSS de la Gaspésie précise toutefois que la situation est fragile, notamment pour les soins d’hémodialyse.

À Rimouski, ils sont vraiment débordés , affirme Chantal Duguay. Il y a des discussions en cours avec eux et des hôpitaux de Québec pour continuer de donner les soins aux Gaspésiens qui en ont besoin.

Une vaccination freinée par le manque de doses

On a une capacité de vaccination beaucoup plus grande que ce qu'on reçoit comme vaccin, affirme Dr Yv Bonnier-Viger. Si on avait plus de doses, on vaccinerait plus rapidement beaucoup plus de monde.

La vraie limite, c'est le nombre de vaccins que l'on reçoit. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique

Les autorités sanitaires madeliniennes et gaspésiennes précisent qu'elles ont la capacité d'inoculer au moins 200 personnes par jour sur un site de vaccination.

Vendredi en fin de journée, les 1050 doses acheminées au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle auront toutes été injectées.

La directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Johanne Méthot, a précisé que plusieurs travailleurs de la santé de la Baie-des-Chaleurs étaient, au départ, réfractaires à recevoir le vaccin. Durant la première semaine, j’aurais été tentée de vous dire que le taux de refus était de près de 50 %, mais avec les sensibilisations faites, ça a beaucoup diminué , affirme Mme Méthot. Présentement, on a vraiment une bonne réponse, avec un taux de refus de 10 à 15 %.

Une résidente du CHSLD de New Carlisle, Laure Huard, a été la première personne de la Gaspésie à recevoir le vaccin contre la COVID-19, le 23 décembre (archives). Photo : Gracieuseté - CISSS de la Gaspésie

Du côté de la Haute-Gaspésie, plus de 150 personnes avaient déjà été vaccinées au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Cap-Chat, jeudi midi, alors que 390 Madelinots recevront le vaccin dans les prochains jours.

Dr Yv Bonnier-Viger affirme que le nombre de doses disponibles devrait augmenter progressivement en février et mars à l'échelle du pays, mais qu'il faudrait probablement attendre en avril pour que la vaccination atteigne sa vitesse de croisière.

Le maintien des services malgré le couvre-feu

Les gestionnaires ont tenu à préciser que tous les services de santé sont maintenus selon l’horaire habituel malgré le couvre-feu.

Je trouve important de m’adresser à la population gaspésienne pour leur dire qu’ils doivent continuer à consulter si un problème de santé survient. Tous nos services continuent, même les cliniques sans rendez-vous , a tenu à préciser la présidente-directrice du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Chantal Duguay.

Si les gens ont besoin de se rendre à l’urgence ou de consulter, ils peuvent le faire sans problème , assure son homologue madelinienne Jasmine Martineau.

Les déplacements pour obtenir des soins de santé font partie des exceptions autorisées pour sortir entre 20 h et 5 h.