Les résidences privées veulent continuer les repas à la cafétéria

Les propriétaires craignent l’isolement des personnes seules. Le directeur de la résidence Lokia à Trois-Rivières aurait souhaité pouvoir poursuivre le service des repas en salle à manger. Ça permet de continuer à vivre en communauté, ça permet de voir d’autres gens et de comprendre que tu n’es pas seul , affirme Guy Pagé. Il ajoute que l’horaire des repas permettait maintenant plus de services et plus de distanciation dans la cafétéria.

Il se souvient avoir dû intervenir auprès de nombreux résidents pendant la première vague, alors qu’ils devaient rester dans leur appartement en tout temps. Il y avait une détresse psychologique qui était plus qu’évidente , se rappelle le directeur. Il estime que les mesures actuelles sont plus faciles à gérer qu’un confinement complet.

Prendre l’air, un besoin essentiel

Pour Jean-Paul Lamy, résident chez Lokia, les nouvelles mesures ont peu d’impact sur son quotidien. Dans notre cas à nous, ça ne change pas grand-chose. Je mange dans mon appartement , dit-il, lui qui habite avec son épouse.

Monsieur Lamy a trouvé le confinement du printemps plus difficile. Pendant plusieurs semaines, il devait prendre sa marche sur son balcon. L’essentiel pour lui est de pouvoir continuer à aller à l’extérieur, de préférence avec sa fille Francine Lamy.

Comme plusieurs grands-parents, madame Lamy n’a pas pu garder ses petits-enfants depuis plusieurs mois. On les voit dehors à l’occasion. On garde notre deux mètres, on veut pas que personne soit malade , explique-t-elle. Elle et son père souhaitent pouvoir être vaccinés rapidement.

Avec les informations d'Amélie Desmarais