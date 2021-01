Couvre-feu : consternation et résilience du milieu des affaires en Outaouais

Le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale ( RGARegroupement des gens d’affaires de la capitale nationale ) parle d'une autre tuile qui s'affaisse sur les entrepreneurs.

Pour les commerçants, ça devient une autre charge, qu'on diminue le nombre d'heures [d’ouverture de commerces], ça vient encore enlever beaucoup de revenus à ces entrepreneurs-là , soutient Lise Sarazin, directrice générale du RGARegroupement des gens d’affaires de la capitale nationale .

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi un couvre-feu à l’échelle de la province, l’une des mesures de son traitement choc pour casser la deuxième vague de COVID-19.

À compter de samedi, les Québécois devront rester à l’intérieur entre 20 h et 5 h, et ce, jusqu’au 8 février. Le confinement est d’ailleurs prolongé jusqu'à cette date.

Ce n’est pas parce qu'on réduit le nombre d'heures que le coup en entrepreneuriat est moindre. En fait, il faut faire les changements d’horaire [...] c'est beaucoup de travail administratif , ajoute Mme Sarazin. On a moins de gens qui entrent dans l'entreprise, mais on a quasiment plus de gens qui travaillent parce qu'il faut respecter les mesures d'hygiène.

La propriétaire de Miss Marmelades, Christine Landry, ne pourra offrir un service de cueillette à l’entrée de son commerce en raison de son emplacement au centre-ville de Gatineau.

On va devoir rester fermées jusqu'à février. En ayant tous les bureaux gouvernementaux et tous les gens en télétravail, les ventes à la boutique étaient déjà à la baisse , soutient Mme Landry.

Tant que les fonctionnaires ne reviendront pas, on a un peu fait le deuil de la boutique honnêtement. On pense à déménager, on est en train de chercher des solutions, mais pour le centre-ville malheureusement c’est un peu triste , conclut-elle.

Anne-Marie Vachon, la présidente fondatrice de la boutique Planète Bébé, située dans le centre commercial Les Promenades Gatineau, voit tout de même d’un bon œil la possibilité d’offrir un point de cueillette pour ses clients.

Je ne peux pas parler pour tous, mais dans notre cas, on a accueilli la nouvelle en se disant “OK, on va passer à travers, on a déjà de l'expérience, on veut offrir le plus d'options à notre clientèle” , soutient Mme Vachon. Offrir la cueillette à l’auto, ça peut faire une grande différence pour notre clientèle.

La situation est accueillie tout autrement au centre de ski Camp Fortune.

Nous sommes ravis que nous puissions rester ouverts pour offrir le ski , soutient Erin Boucher, directrice adjointe. On espère maintenant avoir la collaboration de tous nos clients pour suivre toutes les consignes sanitaires.

