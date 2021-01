La GRC enquête sur un double meurtre près de Salmo en C.-B.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête après qu'un homme et une femme ont été poignardés à mort sur le bord d'une route dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

Mercredi, peu après 19 h, la GRCGendarmerie royale du Canada et les secours médicaux d'urgence sont intervenus dans un stationnement à proximité du pont qui enjambe la rivière Summit Creek, sur la route 3 entre Creston et Salmo, à 150 km à l'ouest de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Les agents y ont découvert une femme de 25 ans et un homme de 40 ans ayant subi des coups de couteau. L'homme est décédé sur place tandis que la jeune femme est morte plus tard à l'hôpital.

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , l'homme était originaire de Calgary tandis que la femme était originaire de la région West Kootenay.

L'auteur aurait fui à bord d'un véhicule appartenant à l'une des victimes. Le véhicule a été retrouvé plus tard dans la région de Salmo, mais la GRCGendarmerie royale du Canada cherche toujours un suspect. Elle dit avoir des raisons de croire que les victimes et lui se connaissaient.