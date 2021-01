Centre Phi : de nouveaux films à voir en réalité virtuelle à la maison

Mis en place au début de la pandémie, en avril dernier, le service PHI VR TO GO permet aux cinéphiles de vivre l’expérience de la réalité virtuelle dans le confort de leur salon, à coût abordable.

Le principe est simple : vous choisissez une plage horaire ainsi qu’une des deux sélections de films disponibles et l’équipe du Centre Phi livre le casque VR chez vous, puis revient le chercher 48 heures plus tard. Le service est offert dans la région de Montréal et celle de Québec.

Zombies, plantes hallucinogènes et musique punk

La nouvelle programmation dévoilée mercredi sera disponible dès le 8 janvier. Elle se distingue de celle du printemps 2020 en ce qu’elle est axée sur des récits imaginaires, plutôt que sur des faits réels, comme l’ascension du mont Everest (Everest) ou l’incursion dans la vie des astronautes sur la Station spatiale internationale (Space Explorers : Taking Flight).

Cette fois-ci, la sélection de films vous plonge dans des histoires imaginaires où zombies, plantes hallucinogènes et le punk des années 1970 se rencontrent , peut-on lire dans un communiqué.

Les neufs courts métrages comprennent Gloomy Eyes (3 épisodes), BattleScar (3 épisodes), Vestige, Ex Anima et Ayahuasca, un voyage spirituel à travers l'univers des plantes médicinales, mené par un guérisseur traditionnel autochtone Shipibo dans la forêt amazonienne.

Chaque casque se loue 45 $ pour une période d’environ 48 heures, auxquels vous devrez ajouter 22 $ de frais de livraison (le service de ramassage n’est pas disponible pour l’instant, pandémie oblige).

Vous pourrez choisir entre la nouvelle programmation ou celle du printemps 2020.

Le Centre Phi promet que le service est sécuritaire, l’équipement étant soigneusement nettoyé et désinfecté aux rayons ultraviolets et emballé dans deux sacs sans contact.

« C’est enivrant, c’est touchant et c’est très stressant, parce qu’en réalité virtuelle, on est vraiment en immersion totale, expliquait en avril dernier Eugénie Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin, qui avait eu la chance d’essayer l’expérience PHI VR TO GO.