Tramway : le maire Labeaume sommé de protéger les arbres en Haute-Ville

On ne veut pas être placé devant un fait accompli , s’exclame Dorys Chabot, elle-même résidente du boulevard René-Lévesque dans Montcalm.

Celle qui s’est fait connaître du grand public l’été dernier en lançant une pétition contre l’abattage des arbres de la Haute-Ville craint de voir le dossier scellé pour de bon, alors que les négociations entre l’administration Labeaume et le ministère des Transports du Québec doivent s’activer au début de l'année.

La promesse du maire Labeaume de sauver les arbres, c’est de la poudre aux yeux! Il cherche à endormir les citoyens pour faire ce qu’il veut! Dorys Chabot

Dorys Chabot se dit peu impressionnée par l’engagement de la Ville de Québec à protéger un maximum d’arbres le long du tracé, notamment en finançant une chaire de recherche sur l'arbre en milieu urbain à l’Université Laval.

La Ville cache son jeu depuis le début , soupire-t-elle.

Les résidents engagés ont décidé de faire connaître leurs démarches en affichant des messages sur les arbres du boulevard René-Lévesque dans Montcalm. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Capsules citoyennes

Depuis la mi-décembre, Dorys Chabot a entrepris de diffuser dans les médias sociaux des capsules citoyennes filmées par un cinéaste bénévole afin de sensibiliser la population à l’importance des arbres matures en milieu urbain.

Au total, une demi-douzaine de vidéos permettent à autant de résidents de la Haute-Ville de s’exprimer sur les répercussions qu'aura le réseau structurant de transport en commun dans leur quartier.

Les témoignages sont unanimes en faveur du réseau structurant, mais pas au prix de la vitalité des quartiers qui bordent le tracé.

Mme Chabot réclame que la protection de la canopée urbaine soit déclarée prioritaire par la Ville et rappelle que les travaux du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) ont permis d’établir que 1700 arbres pourraient tomber le long du tracé du tramway.

Sacrifier des arbres patrimoniaux

Selon un autre résident, Michel Perron, il est tout simplement impensable de sacrifier des arbres patrimoniaux sur le boulevard René-Lévesque pour faire passer le tramway.

Je ne peux pas croire qu’on n’est pas capable d’adapter le tramway. J’ai l’impression qu’on a oublié de faire ça comme du monde! Michel Perron

On doit adapter le tramway à la ville et non l’inverse , insiste M. Perron.

Des résidents du quartier Montcalm tiennent à leur arbre. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Revoir la place de l’auto

Michel Perron estime que les résidents de la Haute-Ville sont même prêts à sacrifier des voies de circulation automobile pour permettre l’insertion du tramway sans sacrifier les arbres en devanture des maisons.

Il me semble qu’on ne peut pas promouvoir le transport en commun et garder la même quantité d’autos qui passent sur la rue , commente-t-il.

Une autre résidente du quartier, Brigitte Poussart, abonde dans le même sens.

Je pourrais très bien me passer d’une voie automobile. Il me semble qu’on est rendu-là , plaide-t-elle.

La Ville prudente

Du côté de la Ville de Québec, on se dit disposé à poursuivre le dialogue avec les citoyens.

Une porte-parole a déclaré à Radio-Canada que le dossier faisait l’objet d’une attention particulière au sein du bureau de projet du réseau structurant.

L’automne dernier, l’administration Labeaume s’est engagée à planter 100 000 arbres sur le territoire de la Ville de Québec d’ici 2027, en parallèle avec la construction du tramway.