Jason Kenney admet que regagner la confiance des Albertains « prendra du temps »

Le premier ministre albertain Jason Kenney s’est excusé pour le comportement de sa ministre et de ses députés qui ont voyagé à l’extérieur du pays durant les Fêtes. Il dit vouloir « regagner la confiance des Albertains » et exige maintenant que les députés et hauts fonctionnaires qui veulent voyager à l’extérieur de la province obtiennent d’abord le feu vert du gouvernement.