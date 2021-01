63 tonnes d’engins de pêche fantômes retirés de l’océan Atlantique en 2020

Plus de 63 tonnes d’engins de pêche fantômes ont été retirés de l’océan Atlantique en 2020, selon le ministère des Pêches et des Océans.

Les équipements fantômes sont des engins de pêche perdus ou abandonnés en mer, comme des filets, des cordages ou des pièges. Ils peuvent passer des décennies, voire des siècles sous l’eau, ce qui perturbe l’écosystème marin et sa biodiversité.

Les cordages de pêche dans lesquels s’enchevêtrent les baleines noires de l’Atlantique Nord sont parmi les premières causes de mortalité chez cette espèce en voie de disparition dont il ne resterait que 366 individus dans le monde.

Dans un communiqué jeudi, le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne ( MPOministère des Pêches et des Océans du Canada ) indique que 86 % des engins repêchés étaient des casiers et des cages utilisés pour la pêche au homard et au crabe.

Un peu plus de 3200 mètres de corde ont été retirés de l’Atlantique, soit la longueur équivalente à 32 terrains de football , dit le MPO.

Ottawa indique que 80 % des engins fantômes récupérés se trouvaient dans la baie de Fundy et les eaux côtières de la Nouvelle-Écosse, 14 % provenaient du golfe du Saint-Laurent et 6 % des eaux au large de Terre-Neuve.

Le programme de récupération des engins de pêche fantômes vise également à les redonner à leurs propriétaires, lorsque ces équipements sont étiquetés ou marqués. Selon Pêche et Océans Canada, plus d’une centaine d’engins perdus ont été réclamés par les pêcheurs à qui ils appartenaient.

En janvier 2020, le gouvernement fédéral a lancé un fonds de 8,3 M$ pour aider à récupérer les engins fantômes. Ce fonds soutient 26 projets, indique Ottawa.

Tous les engins fantômes repêchés en 2020 se trouvaient dans l’Atlantique. Les opérations reprendront dans cette région au printemps, entre les saisons de pêche.

Des projets similaires de récupération des équipements fantômes doivent débuter au début de cette année sur la côte du Pacifique.