COVID-19 : Six nouveaux décès dans la capitale nationale

Les autorités de santé publique régionales ont rapporté ce jeudi six nouveaux décès dus au coronavirus : cinq en Outaouais et un du côté d’Ottawa.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) a confirmé par courriel que cinq personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures. Deux décès ont eu lieu au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Gracefield, un au Pavillon de la Paix, à Messines, et deux à domicile.

Le bilan des morts en Outaouais s’élève donc à 130 personnes depuis le début de la pandémie. Dans la région, autant d'hommes que de femmes sont décédés de la COVID-19.

L’augmentation journalière des cas de COVID-19 se chiffre à 41 ce jeudi. On compte 426 cas toujours actifs au sein de la population.

Présentement, 27 personnes sont hospitalisées au centre désigné COVID-19, dont trois aux soins intensifs, selon les plus récentes données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Dans un courriel, les autorités de santé ont également fait état du profil des décès depuis le début de la pandémie en date du 3 janvier. On y dénombre les morts selon les différents groupes d'âge. Chaque décès est bien entendu un décès de trop , a fait avoir le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Selon les données, 70 % des décès survenus dans la région sont des personnes de plus de 80 ans . Il est donc clair que cette partie de la population est plus vulnérable , a-t-on souligné. Pour cette raison, la campagne de vaccination offre la priorité aux personnes vulnérables dans l'espoir de réduire les décès.

L’institut national d’excellence en santé et en services sociaux ( INESSSInstitut national d’excellence en santé et en services sociaux ) a publié plus tôt en matinée un rapport concernant les besoins hospitaliers. Dans celui-ci, on constate qu'on projette une légère baisse des hospitalisations projetées dans la zone deux , les régions n'avoisinant pas le grand Montréal.

L'Outaouais fait partie de cette zone. On mentionne aussi que 30 % des lits de soins intensifs et 60 % des lits réguliers désignés pour la COVID-19 sont présentement occupés.

Bien que le risque de dépassement des capacités désignées soit faible pour la zone deux dans son ensemble, des débordements ne peuvent toujours pas être exclus dans certains hôpitaux , écrit-on toutefois dans le communiqué.

L' INESSSInstitut national d’excellence en santé et en services sociaux rappelle que ces données ne sont que des projections et que plusieurs facteurs influencent la capacité hospitalière outre le nombre de lits disponibles.

À Ottawa, ce sont 68 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été répertoriés jeudi. Santé publique Ottawa déplore également un décès supplémentaire portant le bilan des morts à 394.

Depuis le printemps dernier, 10 750 cas ont été confirmés dans la capitale nationale, 9 496 cas ont été résolus, ne laissant que 860 cas actifs dans la population.