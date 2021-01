Violence conjugale : hausse des plaintes, baisse d'achalandage dans les refuges

Les Services des poursuites publiques au Nouveau-Brunswick notent une augmentation d'un peu plus de 4 % des cas de violence conjugale, depuis le début de la pandémie en mars. Cependant, les admissions dans les refuges sont moins nombreuses.

En temps normal, certaines maisons de transition sont bondées durant la période des Fêtes. Cette année ce n’est pas le cas, pandémie oblige.

L'Accueil Sainte-Famille de Tracadie reçoit les femmes et enfants victimes de violence familiale. La période des Fêtes y est normalement très achalandée selon la directrice générale, Nadia Losier.

On a vu vraiment une baisse au début des appels et des admissions , a indiqué Mme Losier.

Cette diminution des appels est attribuable à la pandémie et la situation économique qui en découle, selon elle.

Confinées à la maison, plusieurs d'entre elles, ou de leurs conjoints, ont perdu un emploi, donc les deux sont pris à la maison, c'était quand même assez difficile pour elles de nous rejoindre. Nadia Losier, directrice générale de l'Accueil Sainte-Famille

Même son de cloche à la Maison Notre-Dame de Campbellton. La période des Fêtes est normalement le temps de l’année le plus achalandé. En fait, décembre est ordinairement le mois le plus occupé.

Si on regarde l'année dernière, quand on dit pleine capacité, c'est souvent entre 9 à 12 personnes. L'année dernière, la maison était à pleine capacité. Cette année, la maison est beaucoup plus tranquille , a avancé la directrice générale, Donna Cormier-Pitre.

Certaines victimes de violence conjugale craignent de se trouver dans un nouvel endroit avec des gens qu’elles ne connaissent pas, en pleine pandémie. À ce sujet, Mme Losier se fait rassurante.

Toutes les mesures sont mises en place. C'est vraiment sécuritaire. On fait vraiment attention. Il y a des horaires de désinfection. On est vraiment régi par la santé publique et par le gouvernement, de tous bords, tous côtés , a souligné l’intervenante.

Lignes d’aide et écoute / Numéros d’urgence Police – urgence :911

Chimo : 1 800 667-5005

Violence ou négligence à l’égard des enfants : 1 888 992-2873

Développement Social – urgences après les heures : 1 800 442-9799

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour : 506 533-9100

Violence Sexuelle Nouveau-Brunswick : 506 454-0437

L’Éclipse Edmundston : 506 739-7729

Liste complète : suivez ce lien  (Nouvelle fenêtre) 

La communication avec les victimes est plus complexe en raison de la pandémie. C'est pourquoi des intervenantes utilisent les messages textes et d'autres technologies pour communiquer et tenter de rassurer les personnes qui tentent de trouver une place dans un refuge.

En restant à la maison, dans une situation violente, Donna Cormier-Pitre craint que les cas deviennent extrêmes pouvant aller jusqu’à des pertes de vie.

Je suis très inquiète de voir des situations beaucoup plus difficiles quand les femmes vont finalement décider de venir. Possiblement que la violence va venir au point qu’il y aura peut-être des menaces de mort , a-t-elle souligné.

D’après les informations des journalistes Michel Nogue et François Vigneault