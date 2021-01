Shopify suspend son service aux magasins en ligne de Trump après les violences au Capitole

L'entreprise de services de commerce électronique, qui hébergeait notamment la boutique en ligne trumpstore.com et le magasin officiel de la campagne de Trump shop.donaldjtrump.com, a indiqué dans un communiqué qu'elle avait agi parce qu'elle ne tolérait pas les actions qui incitent à la violence .

Shopify indique avoir déterminé que Trump a violé sa politique d'utilisation acceptable, qui interdit la promotion ou le soutien d'organisations, de plateformes ou de personnes qui menacent ou tolèrent la violence pour faire avancer une cause.

Shopify a mis hors ligne le site Internet trumpstore.com dans la foulée des violences du Capitole à Washington. Photo : Capture d'écran du site web trumpstore.com

La décision de Shopify d'interdire Trump survient des années après que le fondateur de la société, Tobi Lutke, a écrit sur la valeur de la liberté d'expression dans une publication aujourd'hui disparue sur Medium. Il y expliquait notamment pourquoi il autorisait la chaîne d'information d'extrême droite Breitbart à continuer d'utiliser ses services.

Il serait facile de virer les commerçants que nous n'aimons pas, et de faire et rendrait donc notre vie beaucoup plus facile. Tobi Lutke

Rejeter un commerçant, c'est censurer les idées et interférer avec le libre-échange de produits au cœur du commerce , avait-il ajouté. Le fondateur du service a également déclaré que si Shopify commençait à bloquer les voix, il n'atteindrait pas son objectif de rendre le commerce meilleur pour tout le monde et opérerait plutôt une plateforme biaisée et diminuée . Les produits sont une forme de discours, et la liberté d'expression doit être férocement protégée, même si nous ne sommes pas d'accord avec certaines des voix , avait-il indiqué.

Les réseaux sociaux à la charge

La décision de Shopify intervient un jour après que les fans de Trump ont pris d'assaut le Capitole et sont entrés dans des espaces et des bureaux tenus par des fonctionnaires, qui avaient pour la plupart quitté l'immeuble ou avaient reçu l'ordre de s'abriter sur place.

Trump a simultanément publié une vidéo d'une minute sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a indiqué aux personnes impliquées dans la manifestation qu'il les aimait , mais qu'elles devaient rentrer chez elles maintenant .

Facebook a supprimé la vidéo et a banni indéfiniment le président de la plateforme jeudi, tandis que Twitter l'a également supprimée, mais n'a restreint l'accès de Trump à son service que pendant 12 heures.