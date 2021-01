Le couvre-feu, un important casse-tête en vue pour La Piaule

L’organisme offre de l’hébergement d’urgence à compter de 22h, et les installations ne permettent pas d’accueillir en toute sécurité sa clientèle à compter de 20h, comme l’exige le couvre-feu.

C’est un coup dur, reconnaît la directrice générale Stéphanie Quesnel. Le premier ministre Legault a répondu hier qu’il y aurait de la place pour ces gens-là dans les refuges, mais ce n’est pas le cas.

Le cadran d’une horloge numérique indique 8h du soir, heure du couvre-feu annoncée par le premier ministre François Legault. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Lors du service d’hébergement d’urgence de la Piaule, on reçoit les itinérants à compter de 22 h, ils remplissent un questionnaire et on effectue une prise de température. Ensuite, ils peuvent prendre une douche et une soupe et aller se coucher sur un simple matelas.

Ces gens-là sont souvent intoxiqués. C’est déjà un défi en soi de les recevoir à 22 h et de les amener à se coucher. En pandémie, c’est encore plus long pour les faire entrer deux par deux pour garder les distances. À 20h, ils ne sont pas prêts à aller dormir et on n’a pas de salle commune où on peut les réunir.

Une partie de la clientèle itinérante fréquente le milieu de répit chez Willie de jour, et se déplace vers la Piaule vers 21h30 pour de l’hébergement d’urgence.

Nos services se complètent, mais si les gens ne peuvent plus marcher après 20h, la difficulté est amplifiée , ajoute Mme Quesnel.

On est en gros questionnement. On a peur qu’ils s’endettent en recevant des tickets sans avoir de moyens pour respecter les consignes. Stéphanie Quesnel, directrice générale de La Piaule

Une importante rencontre entre les intervenants concernés se tiendra en fin d’après-midi, jeudi, afin de trouver des solutions rapides. Les autorités de la santé, le Centre d’amitié autochtone, mais aussi la Sûreté du Québec, doivent y prendre part.

On comprend la logique et l’importance des mesures annoncées, mais c’est sûr qu’on aimerait une forme de clémence dans l’application des règles, souligne la directrice générale de la Piaule. Les déplacements seront autorisés pour des raisons humanitaires. Est-ce que ça pourrait s’appliquer pour une marche entre Chez Willie et la Piaule? On peut essayer de jouer cette carte-là. On sent dans le milieu une plus grande compréhension des enjeux concernant les personnes itinérantes et j’ai confiance qu’il y aura une ouverture. Il faut trouver une solution.

Un autre lieu d’hébergement?

Les dirigeants de La Piaule s’interrogent aussi sur la hausse possible des demandes d’hébergement, notamment pour les itinérants qui ont l’habitude de marcher toute la nuit.

On voit déjà une augmentation au cours des derniers jours et on utilise tous nos recoins pour les héberger, souligne Stéphanie Quesnel. On a des gens qui dorment dans la cuisine, les salles à manger ou les couloirs. Il faut garder la distance de deux mètres au coucher et ces mesures-là sont importantes pour éviter des éclosions, Il n’est pas question de tourner les coins ronds.

Elle ajoute que la possibilité de mettre en place un deuxième site d’hébergement à Val-d’Or pourrait aussi être évoquée.