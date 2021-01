La police du Capitole promet un examen approfondi de ses protocoles de sécurité

Critiquées de toutes parts au lendemain de la prise d'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump alors que cette manifestation était prévue depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre américaines avaient des comptes à rendre jeudi matin.

À Washington, le chef de la police du Capitole, Steven Sund, a promis dans une déclaration que le corps de police procédait actuellement à un examen approfondi des événements qui se sont produits hier au Capitole.

Le chef Sund a ajouté que la planification de la sécurité autour et à l'intérieur de l'immeuble ainsi que les politiques et les procédures en place faisaient aussi partie de cet examen.

La police du Capitole n'était visiblement pas préparée ni équipée pour repousser une foule aussi déterminée à investir l'immeuble. Photo : Getty Images / ROBERTO SCHMIDT

La police du Capitole rapporte plus de 52 arrestations effectuées sur les terrains sous sa juridiction, dont au moins cinq pour port d'armes dans l'enceinte du Capitole.

Le chef de la police métropolitaine de Washington, Robert Contee, a de son côté confirmé l'arrestation de 14 suspects dans la capitale nationale où les autorités municipales avaient imposé un couvre-feu pour tenter de rétablir l'ordre dans les rues.

L'officier supérieur a ajouté que le policier impliqué dans la fusillade survenue à l’intérieur du Capitole qui s'est soldé par la mort d'une manifestante de 35 ans a été mis en congé administratif et ses pouvoirs policiers suspendus en attendant la suite de l'enquête.

Une femme et deux hommes ont aussi perdu la vie lors de l'émeute en raison d'urgences médicales .

La sécurité prise de court par les émeutiers

Des partisans de Donald Trump à l'assaut du Capitole Photo : Reuters / SHANNON STAPLETON

Mais on s'explique toujours très mal à Washington au lendemain de cette émeute historique comment les forces de sécurité du Capitole qui comptent 2000 agents lourdement équipés pour faire face à de telles situations ont pû être si facilement débordées par des gens seulement armés de pôle de drapeau, de pancartes et de boucliers de fortune, souligne ce matin The Washington Post.

Visiblement en infériorité numérique et non préparées à cet assaut des manifestants galvanisés par le discours du président Trump à quelques coins de rue de là, les forces de sécurité du Capitole ont été refoulées en quelques minutes jusqu'aux portes de la chambre du Sénat où les élus ont dû être évacués en catastrophe.

Il aura par la suite fallu plus de deux heures aux forces de l'ordre du Capitole, appuyées des policiers municipaux et plus tard des gardes nationaux venus en renfort, pour rétablir l'ordre dans l'enceinte du Capitole et ses terrains environnants.

Ce qui s'est passé hier n'aurait jamais dû surprendre les forces de l'ordre. Le renseignement était par ailleurs bien au fait de ce dont ces manifestants étaient capables. Frédéric Lemieux, criminologue et directeur du programme de maîtrise sur le renseignement à l'Université Georgetown

Pour Frédéric Lemieux, directeur du programme de maîtrise sur le renseignement à l'Université de Georgetown, les manifestations ne sont pas rares à Washington, la réponse pour le maintien de l'ordre y est généralement bien rodée ,a-t-il expliqué sur les ondes d'ICI RDI.

Il faut cependant savoir, précise-t-il, que la police du Capitole n'a pas les ressources nécessaires pour affronter une telle foule.

La police du Capitole c'est un peu comme au Québec les constables spéciaux. Ils sont en charge de la protection d'un immeuble, mais ils n'ont pas toutes les ressources qu'un service de police normal pourrait avoir.

C'est pourquoi la police du Capitole collabore étroitement avec la police des parcs, la police métropolitaine de Washington et les autres agences de sécurité de la capitale pour assurer la sécurité permanente de l'enceinte du Capitole, explique M. Lemieux. Ce dernier ne voit par ailleurs aucune raison pour laquelle cette fois la collaboration a été si difficile entre ces différents organes pourtant habitués à travailler ensemble.

Selon Charles Ramsey, un ancien chef de la police de Washington interrogé par le New York Times, un périmètre hermétique et très surveillé aurait dû être établi dès le début autour du bâtiment où les sénateurs s'apprêtaient à valider la victoire de Joe Biden, alors qu'on savait la présence de centaines de membres de groupes extrémistes réputés violents à quelques pâtés de maisons de là.

Je ne sais pas comment ils n'étaient pas prêts pour cela. Charles Ramsey, ancien chef de la police de Washington

Le fait que Donald Trump n'ait jamais voulu faire appel hier à la garde nationale, c'est son vice-président Mike Pence qui a dû le faire des heures plus tard, soulève par ailleurs plusieurs questions sur la vraie nature de cet événement.

Improvisation ou complaisance?

Les partisans du président Trump prennent d'assaut le Capitole après un rassemblement avec le président. Photo : Getty Images / Samuel Corum

Si certains ont dénoncé l'improvisation de la police du Capitole, d'autres y ont vu de la complaisance envers les manifestants. Des experts des forces de l'ordre interrogés dans les médias américains se sont dits étonnés d'avoir vu un policier littéralement se cacher dans la foule d'extrémistes ou se placer en retrait dans des couloirs, cédant le passage aux manifestants.

Dans les rangs de la gauche, ont dénonce carrément deux poids deux mesures en rappelant les milliers de policiers et de soldats qui avaient été mobilisés pour défendre les institutions lors des récentes manifestations dénonçant la mort de George Floyd, tué en mai dernier dans des circonstances accablantes par un policier blanc, à Minneapolis.

Vous pouvez être arrêté pour avoir marché pendant que vous êtes noir, mais vous pouvez être un émeutier blanc et vous en tirer à bon compte. , dénonce pour sa part la représentante de l'État du Kentucky, Attica Scott, elle-même arrêtée à Louisville lors d'une manifestation pacifique contre la mort de Breonna Taylor.

La rhétorique compatissante du président sortant Donald Trump à l'endroit des émeutiers mercredi tranchait par ailleurs avec les propos qu'il avait servis aux manifestants venus dénoncer la mort de George Floyd à Washington.

Qualifiés de voyous par le président, ces manifestants s'étaient vu promettre par le président les chiens les plus vicieux et les armes les plus menaçantes en cas de débordements qui surviendraient près de la Maison-Blanche.

La marque de QAnon

Jake Angeli , alias "Q Shaman", prédicateur bien connu de QAnon, alors qu'il se retrouvait dans le Capitole. Photo : Getty Images / Win McNamee

Pour le journaliste des Décrypteurs, Jeff Yates, cet assaut contre le Capitole porte l'empreinte indélébile de la conspiration QAnon, pour qui un coup d'État violent est un objectif central.

Certes, toutes les personnes ayant assailli le bâtiment avec pour objet d'arrêter la confirmation de l'élection de Joe Biden comme président américain ne se réclament pas toutes nécessairement du mouvement [QAnon] , reconnaît Jeff Yates.

Le président sortant, Donald Trump, a certainement encouragé ses partisans à marcher vers le Capitole , souligne-t-il.