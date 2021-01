COVID-19, confinement et consignes : des réponses à vos questions

Vous êtes nombreux à nous écrire à l'adresse temoin@radio-canada.ca  (Nouvelle fenêtre) et sur notre page Facebook Radio-Canada Information  (Nouvelle fenêtre) pour nous envoyer vos questions et vos préoccupations sur la COVID-19 et les consignes sanitaires en vigueur. Nous répondons à quelques-unes d'entre elles.

Avec le couvre-feu, que va-t-il arriver avec nos rendez-vous chez le dentiste et le médecin?

Sophie Verret

Les professionnels des soins de santé (dentistes, optométristes, physiothérapeutes, massothérapeutes, ostéopathes, etc.) ne sont pas visés par le confinement renforcé que vient d'imposer le gouvernement. Tous ces professionnels peuvent donc poursuivre leurs activités.

Les services dans les cliniques médicales et les cabinets de médecins continuent eux aussi d'être offerts.

Une personne qui doit aller chercher des médicaments après un rendez-vous médical ou se rendre à l’hôpital ou à la clinique, chez le dentiste, l’optométriste, ou encore en revenir, peut par ailleurs le faire après le couvre-feu.

Si possible, ayez sur vous une preuve écrite de ce rendez-vous ou de votre achat.

Qu’en est-il des commerces de soins comme la coiffure, l’esthétique?

Lynda Veilleux

Les services de soins personnels et esthétiques (coiffure, électrolyse, épilation au laser, etc.) restent fermés jusqu’au 8 février 2021.

Les saunas et les spas demeurent fermés, mais on peut y offrir des soins de massothérapie.

J'ai un petit chien qui ne fait pas ses besoins dans notre cour. Qu'arrive-t-il si on y va après le couvre-feu?

Denise Duperron

Il est permis de faire une promenade dans un rayon maximal d'un kilomètre autour de son domicile pour les besoins de son animal de compagnie.

Mais sans chien, désolé, vous devez rester à la maison de 20 h à 5 h! Pas de promenade, pas de tour en voiture...

Bien sûr, il y a des exceptions, comme se rendre à l'hôpital ou au chevet d'un parent malade ou blessé, reconduire ses enfants chez la personne qui en a la garde ou reconduire son adolescent au travail.

Voici la liste des bonnes raisons de circuler après 20 h

Nous sommes une entreprise de livraison de fruits et légumes, et nous sommes considérés comme essentiels. Est-ce que je dois fournir une lettre ou un autre document à mon chauffeur, car après sa livraison, il doit prendre sa voiture et il peut dépasser l'heure du couvre-feu?

Nathalie Marois

Afin de permettre aux travailleurs de facilement se déplacer durant le couvre-feu en raison de leur travail, les employeurs sont invités à remplir le formulaire Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu, offert sur le site du gouvernement ici  (Nouvelle fenêtre) .

Le gouvernement recommande à toutes les autres personnes qui doivent se déplacer pendant les heures du couvre-feu d’avoir un document pour justifier adéquatement la raison de leur sortie (p. ex., preuve d’un rendez-vous médical ou facture prouvant que vous avez acheté un médicament à la pharmacie).

Certaines personnes risquent de tenter de déjouer les policiers. Peut-être de faire de faux papiers pour justifier leur présence dans les rues. Quel impact pourrait avoir ce genre de comportement?

Le fardeau de la preuve appartient au citoyen.

Ainsi, les policiers doivent évaluer les raisons données d'un déplacement. Une personne qui se crée de faux papiers pourrait être accusée en vertu du Code criminel du Canada.

Après 20 h, les restaurants pourront-ils continuer de faire de la livraison à domicile? Sera-t-il possible d’aller chercher une commande à emporter?

Dominique Marcon

Après 20 h, les restaurants – dont les salles à manger restent fermées jusqu'au 8 février – peuvent continuer de faire de la livraison à domicile, mais il n'est pas possible d'aller y chercher une commande à emporter.

Hors couvre-feu, les mets à emporter et les commandes à l’auto sont autorisés.

J'ai 77 ans. Est-ce que je peux jouer dehors au hockey?

Jacques Doyle

Il est possible de faire des activités sportives à l'extérieur (p. ex., marche, ski alpin, ski de fond, patin), mais seulement avec des membres de sa bulle familiale.

Il n’est donc pas possible de faire des activités sportives de groupe.

Ainsi, vous pouvez aller patiner seul ou avec un membre de votre bulle, mais vous ne pouvez pas jouer un match de hockey avec des voisins.

Par ailleurs, les stations de ski doivent fermer à 19 h 30 pour respecter le couvre-feu.

Les activités sportives intérieures (p. ex., piscine, centre d’escalade, tennis, etc.) sont par ailleurs interdites, à l’exception des cours d’éducation physique et des programmes particuliers en contexte scolaire, de l’entraînement des athlètes et des sportifs professionnels qui ont reçu une autorisation de la santé publique.

Qu’arrive-t-il des chalets locatifs qui sont majoritairement loués par des gens d’autres régions et qui, pour la plupart, ne respectent pas la bulle familiale?

Amélie Ouellette

L’hébergement touristique est permis (hôtels, gîtes, auberges, Airbnb), mais uniquement pour une seule bulle familiale. On demande toutefois aux gens d'y aller seulement lorsque c'est nécessaire (p. ex., pour le travail).

Concernant les cégeps et universités, est-ce que certaines activités d'enseignement peuvent être données en « présentiel »?

Marc Chouinard

Le retour en classe pour ce qui est de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle est toujours prévu pour le 18 janvier 2021. On y privilégie la formation à distance, mais les stages et les laboratoires sont maintenus.

Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, on exige qu’un maximum d’activités d’enseignement soit fait à distance. Les activités en classe sont permises si la présence de l’étudiant est essentielle à l’acquisition ou à l’évaluation des connaissances (p. ex., un laboratoire de chimie).

Dans ces deux secteurs, les activités parascolaires et les sorties éducatives sont suspendues.

Les bibliothèques demeurent ouvertes, mais l'accès se limite au comptoir de prêt et aux espaces de travail individuels.

Notre CPE nous interdit d'envoyer notre garçon, prétextant que c'est réservé aux travailleurs essentiels. De plus, il continue à prélever les montants. Est-ce que c'est le cas?

Maryline Maltais

Non, les CPE ne sont pas réservés aux travailleurs essentiels. Selon le gouvernement, les services de garde éducatifs à l'enfance [...] demeurent ouverts pour tous .

Ces services seront fermés seulement en cas d’éclosion.

La fréquentation des services de garde est facultative, mais l’enfant ne peut pas perdre sa place, même s’il ne le fréquente pas temporairement.

Par contre, les frais de garde restent en vigueur et doivent être assumés par les parents, que leur enfant fréquente ou non le service.

Quelqu’un qui a eu les DEUX doses du vaccin contre la COVID-19 est-il exempté de la quarantaine?

Yut Te

Les mesures sanitaires, dont la quarantaine en cas de contact avec une personne infectée, sont encore à respecter, même si vous avez reçu deux doses.

Il faut rappeler que le vaccin aide à ne pas éprouver de symptômes de la COVID-19, mais les chercheurs ne savent pas encore si une personne vaccinée peut être quand même porteuse du virus et continuer de le propager sans le savoir.

Par ailleurs, l’isolement et la quarantaine sont obligatoires pour toutes les personnes qui arrivent au Canada. Il n’y a pas encore d’exception pour les personnes qui ont été vaccinées.

De plus, les voyageurs aériens âgés de 5 ans ou plus sont tenus de présenter une preuve d’obtention d’un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 avant de prendre un vol international à destination du Canada. Le gouvernement liste quelques exceptions pour la quarantaine ici  (Nouvelle fenêtre) .