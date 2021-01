Projet d'extraction des microplastiques dans la rivière Saskatchewan Nord

Depuis le 1 er mars 2020, les chercheurs de NAITInstitut de techologie du nord de l'Alberta prélèvent des échantillons de la rivière Saskatchewan Nord.

Le projet, dirigé par le scientifique Paulo Mussone, a pour but de trouver une façon efficace et peu coûteuse de retirer les microplastiques de la rivière qui sillonne la ville d’Edmonton et qui constitue un important réservoir d’eau potable pour les citoyens.

Les microplastiques se retrouvent dans les eaux du monde entier et il y a de plus en plus de preuves que ces polluants se retrouvent dans la chaîne alimentaire, d’où l’importance de les identifier et de connaître d’où ils proviennent. Paulo Mussone, leader scientifique du projet

Cette recherche vise à déterminer la quantité et la nature des microplastiques qui se retrouvent dans les eaux et les sédiments de la rivière.

Il n’y a pas qu’une source principale d’où proviennent ces microplastiques. Ils peuvent provenir de l’usage quotidien de certains produits tels que les vêtements ou les pneus de voitures , précise le chercheur.

Jusqu'à maintenant, les chercheurs, les étudiants et les experts de Inter Pipelines, ont prélevé plus de 140 échantillons d'eau et de sédiments provenant de différents endroits le long de la rivière.

Ils ont aussi identifié et validé les moyens d'extraire les microplastiques de ces échantillons.

Une des difficultés de ce projet provient de l’extraction elle-même. En effet, les particules de microplastiques, qui font moins de cinq millimètres, peuvent être aussi fines, sinon plus, que la taille d’un cheveu.

Les scientifiques savent encore très peu à quel point ces polluants plastiques contaminent nos eaux potables.

Ce projet, qui se poursuivra jusqu’en 2023, ainsi que l’implication de NAIT à former des spécialistes en la matière, servira à alimenter les recherches partout dans le monde.

Avec les informations de l'émission Edmonton AM