Des voix s'élèvent pour écarter Trump du pouvoir

Les manifestants ont violé la sécurité et sont entrés au Capitole alors que le Congrès débattait de la certification du vote des élections présidentielles de 2020. Photo : Getty Images / Samuel Corum

Accusé d'avoir attisé la colère des manifestants et d'avoir tardé à condamner l'invasion du Capitole, le président américain est désormais confronté à de nombreuses défections au sein de son administration et aux critiques venues de son propre camp.

S'il a fini par admettre jeudi que son mandat prendra fin le 20 janvier, sans pour autant reconnaître la légalité de la victoire de son adversaire Joe Biden, Donald Trump paraît de plus en plus isolé et certains élus ne veulent pas attendre plus longtemps pour l'écarter du pouvoir.

Plusieurs élus démocrates ont lancé une procédure visant à faire reconnaître que Donald Trump n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions et qu'il doit être remplacé par son vice-président, Mike Pence, jusqu'à l'investiture de Joe Biden.