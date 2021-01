Bond marqué des décès et des hospitalisations en Estrie

Les hospitalisations ont grimpé rapidement depuis le dernier bilan de la santé publique. Au total, 70 des 74 lits dédiés à la COVID-19 sont occupés, soit 13 de plus que la veille. Des statistiques encore jamais vues depuis le début de la pandémie.

Ces lits sont occupés principalement par des personnes âgées de 60 ans et plus. Elles représentent plus de 80 % des hospitalisations.

Sept autres personnes ont également succombé à des complications liées au virus, soit cinq en CHSLD ou en résidences pour aînés et deux dans la communauté.

Au CHSLD Villa-Bonheur de Granby, plus du tiers des résidents sont morts depuis le début de l'éclosion en novembre dernier. Avec 2 décès supplémentaires depuis mercredi, cela porte à 36 le nombre de personnes ayant succombé à la maladie.

La santé publique de l’Estrie diffusera un point de presse vers 14 h 30 jeudi après-midi pour mettre en contexte ces nouvelles données.

Par ailleurs, la contamination se poursuit à un rythme plutôt stable depuis quelques jours. L’Estrie comptabilise 146 nouveaux cas, dont près de la moitié se situe dans la région de la Haute-Yamaska.

En tout, 1758 personnes ont été vaccinées selon les chiffres du gouvernement du Québec.