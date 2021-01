La Nouvelle-Écosse inquiète de la hausse du nombre de cas au Nouveau-Brunswick

Seulement quatre nouveaux cas ont été signalés jeudi après un bond de douze cas mercredi.

Dans la province voisine, où un confinement plus strict est en vigueur, on enregistrait 27 puis 31 nouveaux cas, mardi et mercredi.

Des cas déjà sous la surveillance de la santé publique

Les quatre infections signalées jeudi en Nouvelle-Écosse sont toutes liées à des cas déjà connus ou à des voyages à l'extérieur de l'Atlantique. Ces individus étaient déjà en isolement au moment du diagnostic, réduisant le risque d'exposition pour le reste de la population.

Même si le nombre de cas dans notre province est encourageant, nous surveillons de près l'augmentation du nombre de cas au Nouveau-Brunswick , a dit le premier ministre Stephen McNeil. La situation là-bas nous rappelle la rapidité avec laquelle le virus peut se propager et l'importance de respecter tous les protocoles de santé publique.

Les derniers résultats positifs ont été révélés après une analyse de 1467 tests de dépistage. Deux de ces tests concernent des individus de la région centre, qui comprend Halifax. Les deux autres personnes atteintes sont originaires du nord et de l'est de la province.

Il y a 28 cas connus des autorités néo-écossaises à l'heure actuelle. Aucun d'entre eux n'est hospitalisé.

Au Nouveau-Brunswick, on recensait 110 infections après la mise à jour du mercredi 6 janvier.

Appel à la vigilance

Le médecin hygiéniste en chef Robert Strang a demandé à la population de faire preuve de vigilance.

Les restaurants et les bars ont pu reprendre leurs activités lundi dernier, mais le virus n'a visiblement toujours pas disparu du paysage, a-t-il souligné.

Un centre de dépistage temporaire a été installé à Dartmouth. Photo : CBC/Robert Short

Le Dr Strang a aussi fortement encouragé les étudiants postsecondaires qui reviennent dans la province à demander à subir un test de dépistage au sixième, au septième ou au huitième jour de leur période d'isolement. Des cas de COVID-19 ont été signalés sur deux campus universitaires.