Saisie majeure de cannabis en Ontario après deux ans d'enquête

Plus de 180 000 plants de marijuana et d'importantes quantités de cannabis séchés et comestibles ont été saisis.

De l'argent liquide d'une valeur de 3,2 millions de dollars a été confisqué durant l'opération et plus d'un millier d'accusations ont été déposées devant les tribunaux.

Dans un communiqué, la police ajoute qu'elle a récupéré 1,8 million de dollars en produits de la criminalité, comme des propriétés, des véhicules et des armes à feu.

Les corps de police de London, Kingston, Hamilton, Barrie, Waterloo, Sarnia, Windsor et du Niagara ont collaboré à l'enquête de la PPO.

Plus de détails à venir.