COVID-19 : 4 nouveaux cas s'ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent

De ces nouveaux cas, deux sont enregistrés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette et de celle de Kamouraska. Une nouvelle infection est répertoriée dans celle de Rivière-du-Loup. Un cas est retiré du bilan de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 139 cas (+2)

Rivière-du-Loup : 246 cas (+1)

Témiscouata : 77 cas

Les Basques : 27 cas

Rimouski-Neigette : 547 cas (+2)

La Mitis : 71 cas

La Matanie : 205 cas (-1)

La Matapédia : 43 cas

Inconnu : 7 cas Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Une personne est présentement hospitalisée pour des symptômes de coronavirus sur le territoire, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte que 1209 Bas-Laurentiens sont désormais guéris de la COVID-19, soit 16 guérisons supplémentaires dans les dernières 24 heures.

Le nombre de tests de dépistage effectués dans la journée de mercredi n'est pas disponible, indiquent les autorités de santé publique régionale.

Le bilan régional des décès liés au coronavirus s'établit à 24.

En tout, 1362 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Mercredi, la région dénombrait 15 nouveaux cas de COVID-19.

Campagne de vaccination au Bas-Saint-Laurent

La campagne de vaccination se poursuit au Bas-Saint-Laurent. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux affirme que plus de 1300 personnes seront vaccinées dans les prochains jours sur le territoire. La santé publique confirme par ailleurs l’arrivée d’un premier lot de vaccins de Moderna.

Deux doses du vaccin Moderna seront administrées exclusivement aux résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de l’ouest de la région, à l’exception des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Chauffailles , peut-on lire dans le communiqué du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Squatec et de l’est du Bas-Saint-Laurent seront vaccinés dès la prochaine livraison qui est prévue au courant de la semaine prochaine.

Deuxième site de vaccination à Rivière-du-Loup

Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage accueillera le deuxième site de vaccination sur le territoire dès la semaine prochaine. Les travailleurs de la santé de l’ouest du territoire y seront vaccinés, indique la santé publique du Bas-Saint-Laurent.

Éclosions en cours

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, la situation est stable à l'Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF) de Rimouski. 24 usagers sont contaminés par le virus sur 30 usagers. Huit employés sont également atteints du virus.

La situation est stable au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Chauffailles, trois résidents et deux employés sont touchés par le virus.

À l'échelle provinciale, ce sont 2519 nouvelles infections qui sont recensées dans les dernières 24 heures, pour un total de 24 960 cas actifs dans la province. On rapporte aussi 74 décès supplémentaires au Québec pour un total de 8562.