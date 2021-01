21 nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Des précisions sur l'évolution de la pandémie dans la région sont attendues lors du point de presse du Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue à 15 heures aujourd'hui.

Bilan des derniers jours : 6 janvier : 21 cas

5 janvier : 17 cas

4 janvier : 16 cas

3 janvier : 23 cas

2 janvier : 7 cas

1er janvier : 6 cas

31 décembre : 7 cas

Au Québec, 2519 cas et 74 décès s'ajoutent au bilan. La province note une légère baisse des hospitalisations.

Pour freiner l'évolution de la pandémie, le gouvernement du Québec met en place un confinement dès samedi. Les déplacements non essentiels seront interdits entre 20 heures et 5 heures du 9 janvier jusqu'au 8 février.

Les réactions sont nombreuses en Abitibi-Témiscamingue à la suite de l'annonce de ces mesures.

Le président du Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue, Yvan Dallaire est soulagé par le retour à l’école prévu lundi au primaire et le 18 janvier au secondaire.

Les commerces

Le gouvernement du Québec permet la cueillette à la porte de commerces.

Il y a des entreprises qui comme il y a quelques mois vont bien tirer leur épingle du jeu et pour d’autres ça va être plus difficile. Ce qu’il faut envoyer comme message, je pense, à la population c’est ne vous tournez pas vers les grandes bannières en ligne. Ne faites pas ça. La cueillette en magasin va être possible , précisait David Lecours, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, sur nos ondes.

Au moment de la fermeture des commerces non essentiels en décembre, les employés espéraient rouvrir le 11 janvier comme prévu. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

À défaut de pouvoir accueillir les clients en salle à manger, les restaurateurs pourront continuer d’offrir le service de livraison.

Les restaurants vont pouvoir livrer pendant la période de couvre-feu. Après 20 heures, vous pouvez vous faire livrer du restaurant , a-t-il ajouté.

Pierre Dufour, ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue assure que ces nouvelles mesures sont mises en place pour protéger la population du virus et pour aider le système de santé.

Vaccination

Selon les données du 6 janvier à 11 heures, 830 doses de vaccin ont été administrées en Abitibi-Témiscamingue. Il s’agit de 197 doses de plus que le bilan précédent.