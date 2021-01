53 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès de plus dans la région

Au total, on compte 230 victimes du coronavirus et 8160 personnes infectées dans la région depuis le printemps.

L’institut national de santé publique du Québec rapporte 583 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Mercredi, 55 nouvelles infections et deux décès étaient plutôt rapportés.

La région s’éloigne de plus en plus des sommets atteints cet automne lorsque les éclosions s’étaient multipliées. Le nombre d’hospitalisations a aussi diminué : on en comptait 32 dans les hôpitaux de la région mercredi. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) devrait mettre cette donnée à jour dans les prochaines heures.

Au Québec, 2519 nouveaux cas de contamination sont rapportés et 74 autres décès.

Plus de détails à venir